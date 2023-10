De Laura Escanes a Eva González: las celebrities que han defendido a Aitana tras las críticas por su baile

Si comerlo ni beberlo, Aitana se ha visto envuelta en una polémica tras dar el pistoletazo de salido en el Alpha Tour.

La artista, que acaba de lanzar su tercer álbum de estudio para el que ha querido experimentar con nuevos géneros y estéticas, ha sufrido comentarios fuera de lugar a través de redes sociales.

Los padres que llevaron a sus hijos e hijas al concierto de la catalana y que no les gustó la coreografía de miamor la han tachado de hipersexualizar la infancia por sus movimientos sensuales, y ha recibido un aluvión de críticas de muchos internautas.

Muchos rostros conocidos han salido en defensa de la artista públicamente después de que la prensa les preguntase por lo sucedido en su concierto. Hacemos un recopilatorio de la opinión de estas celebrities.

Laura Escanes - Influencer

"Creo que la gente ha confundido que ella haga canciones para alguien"

"Creo que la gente ha confundido que ella haga canciones para alguien, al final ella está haciendo canciones porque le gusta hacer canciones y contar su vida y su historia y lo que ella vive, entonces encasillarla en 'no, es que tienes que hacer canciones para niños' y con lo cual todo el show tiene que ir orientado a niños me parece fuera de lugar. Al final ella hace canciones para todo el mundo, para quen quiera, si lo padres consideran que tienen que ir a esos conciertos, fenomenal; si consideran que no, pues que o vayan, ya está, debería ser mucho más sencillo y a veces nos complicamos ".

Dulceida - Influencer

"Ahí yo veo una mujer empoderada que hace lo que le da la gana"

"Me ha parecido el mejor el mejor directo y no he estado, pero lo que he visto de Aitana creo que tiene un show internacional increíble, el cual yo vi con orgullo y dije 'wow'. Ahora ha crecido, me parece increíble, ahora hay muchas músicas de reggaeton que escuchan los niños que dicen letras... Las letras de Aitana son increíbles y el show es increíble y ahí yo veo una mujer empoderada que hace lo que le da la gana, que es lo importante, y me parece muy fuera de lugar este tipo de críticas".

Raquel Reitx - Influencer

"Hay un montón de cosas para niños, no tienes que llevarlo a un concierto de Aitana"

"Tengo una opinión muy clara. Si quieres llevar a tu hijo a un evento para niños llevalo a cuentacuentos, la vaca Lola... Hay un montón de cosas para niños, no tienes que llevarlo a un concierto de Aitana. Y sinceramente creo que los artista evolucionan, los artistas crecen, que Aitana no es la misma que hace seis años y si quieres que siga siendo la misma pues cariño, quédate viendo sus cosas de hace seis años".

Eva González - Presentandora

"Si a los demás no les gusta pues que no vayan"

"Yo creo que está basante claro ¿no?, es una artista y a las artistas pienso que no se les puede decir lo que tienen que hacer y lo que no, ella entiende su arte. Yo en mi humilde opinión, es una artista y expresa su arte de la manera que ella considera ¿no? y esta claro, ella no hace las cosas para que le guste a los demás entiendo, como todo el mundo, lo hace porque así lo siente, y si a los demás no les gusta pues que no vayan. Qué te digo, haga lo que haga, vaya el público que vaya, es una de las mejores aristas que tenemos en este país y con eso es con lo que nos tenemos que quedar".

Ruth Lorenzo - Cantante

"Lo que está haciendo en el escenario es absolutamente maravilloso"

"Yo creo que Aitana no está cambiando nada. Aitana está creciendo como ser humano, como artista y lo que está haciendo en el escenario es absolutamente maravilloso. Yo no sé si lo habéis visto, pero yo para nada veo a una mujer como la están describiendo. Veo a una mujer que está creciendo y a una mujer empoderada, bella, y a quien no le guste pues no vaya al show. Hay que saber muy bien qué es lo que están leyendo, si esa cuenta tiene seguidores, si no tiene seguidores y si es verdad lo que se está diciendo y no sé, yo apoyo muchísimo a Aitana, creo que es una artistaza. Creo que el crecimiento como artista te lleva a descubrirte y a explorar y para nada la veo sexualizada".

"Yo si fuese ella, me lo pasaría por el forrísimo"

"No sé si habéis ido a algún concierto de reggaeton, pero bueno... Aitana tiene muchísimas cosas mejores que hacer que estar preocupándose de esto.Yo si fuese ella, me lo pasaría por el forrísimo. Me parece una gran tontería y una absurdez que a día de hoy se esté hablando de este tema. No lo entiendo. Hablamos y proclamamos la liberación de la mujer, y cuando vemos a una mujer libre, hala, a machacarla".

Emi Huelva - Hermana de Elena Huelva

"Si ponemos límite a la música no sé dónde vamos a llegar"

"Me parece increíble que estemos pidiendo libertad de expresión y de empoderamiento de la mujer y tenga que leer o escuchar ciertas cosas estos días. Enhorabuena Adri por el trabajo de coreográfico, a todos los bailarines y a Aitana por crecer dentro del pop. La música está para divertirse, reír y llorar. Si ponemos límite a la música no sé dónde vamos a llegar. Lo hacen otros artistas que no son de España y no se dice nada, pero aquí como siempre echando piedras en nuestro propio tejado".