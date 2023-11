Laura Escanes se pronuncia sobre la ruptura con Álvaro de Luna: "Hay cosas que duelen"

Álvaro de Luna y Laura Escanes rompieron su relación hace un mes para la sorpresa de sus fans.

Después de un año juntos y varias crisis, la pareja se dijo adiós de forma definitiva. Los dos estaban muy centrados en sus respectivas carreras, por lo que lo dejaron de mutuo acuerdo y ponían fin a un amor que nos dio la popular canción Todo contigo.

Han querido mantener las formas y evitar el tema para no perjudicarse mutuamente, aunque la influencer ha hablado sobre el cantante en un evento reciente. Para los medios de comunicación, ha contado cómo se encuentra: "Hay cosas que duelen, es inevitable, pero entiendo y es parte de todo esto, pero lo que te digo: estar bien rodeada al final, como que da paz".

Los periodistas han querido saber las causas de la ruptura y ella ha sido clara, zanjando que ahora mismo no quiere sacar detalles. "Hace unos años me llegas a preguntar y te diría que sí [te las daría] porque ya no me puedo quedar las cosas. Pero llega un punto en el que si llegas a entrar tanto en detalle de todo, te quedas tan vacío por dentro...", ha indicado.

Se ha puesto muy de moda escribir canciones sobre ello, como Shakira o Taylor Swift y Álvaro de Luna podría sumarse al club. Tendría el visto bueno de la ex de Risto y ha aclarado que no le importaría: "Los artistas, y nosotros también, cuando cantan cosas, sacamos las cosas que hemos vivido y para los artistas es una manera de sacar lo que llevan dentro. Entonces, no lo veo mal".

