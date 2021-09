Lolita Flores se sincera: "No estoy pasando por el mejor momento de mi vida"

Desde su aparición en el programa LaSexta Noche el pasado sábado 4 de septiembre, Lolita Flores ha vivido unos días de lo más intensos tras sus declaraciones sobre el feminismo.

La artista aseguró no ser "feminista" y sus declaraciones abrieron un debate en Twitter en el que ella respondió bastante alterada, y anunciando que abandonaba esta red social. Días más tarde, en Instagram, publicó un vídeo matizando sus palabras, asegurando que sí es feminista pero que no está de acuerdo con algunos movimientos feministas.

Y cuando parecía que las aguas habían vuelto a su cauce, Lolita ha sorprendido con una extensa reflexión sobre cómo se encuentra en esta etapa de su vida: "No estoy pasando por el mejor momento de mi vida, tampoco el peor. Las circunstancias se acumulan y yo, libre mujer y madre, me debo a los míos. Artista siempre, mujer más que nunca".

Pero con estas palabras no busca compasión: "No necesitó compasión, sino ser yo misma. No quiero que me pasen la mano por el lomo como a los perros, fiel amante de ellos y echo mucho de menos al mío que se me murió hace unos meses. Pero para perra yo, callejera ,canalla y estrella. Fiel e infiel conmigo misma".

Tras esta explicación, Lolita cambia de tercio para reflexionar sobre otro tema: saber llevar los años. Mientras escribía este mensaje, la cantante se había aplicado en el vientre una crema quemagrasas que, según confesaba, "le quemaba hasta el alma".

"Dura poco, unos diez minutos. Pero uf, qué cuesta competir con las de 37 o 48. Yo con 63 os digo que no me la pongo más, ardo en fuego, jajaja me río por no llorar. Pobre de aquellos que no sepan su rumbo, que piensen que aún les queda tiempo de ser guapos o guapas y no ponerse el infierno como yo en la barriga", ha continuado.

Por último, Lolita aseguraba que había sido "un día raro", pero que continuará escribiendo en redes sociales para sus seguidores.