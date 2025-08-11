Maluma regaña a una fan en un concierto por llevar a su bebé de un año

El pasado 9 de agosto, Maluma se vio obligado a interrumpir su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México al percatarse de la presencia de un bebé angustiado entre el público de la pista. Preocupado por la salud del menor, el artista no dudó en dirigirse a la persona responsable: "Es un acto de irresponsabilidad" , le dijo desde el escenario.

Tras el éxito de su última gira en 2022,Papi Juancho World Tour, el cantante Maluma ha regresado a los escenarios más fuerte que nunca, agotando entradas en la mayoría de sus shows. Sin ir más lejos, en la capital española, tuvo que añadir dos fechas adicionales los días 5 y 9 de abril, debido al rápido sold out de la única fecha inicialmente programada para el 4 de abril.

Sin publicar álbum desde 2023, su nueva gira +Pretty +Dirty World Tourfusiona los grandes éxitos del medellinense con sus sencillos más recientes. Con fechas programadas de abril a agosto, la gira ha contado con un parón durante el mes de julio.

En plena conquista de Europa y Latinoamérica con sus espectáculos, los fans esperaban ver al cantante disfrutando de sus vacaciones junto a su esposa, Susana Gómez, con quien el 9 de marzo de 2024 dio la bienvenida a su hija París. Pero, nada más alejado de la realidad, Maluma aprovechó ese tiempo para lanzar el tema que ya se ha convertido en uno de los himnos del verano: Bronceador.

Aunque este reciente hit no forma parte del repertorio del cantante, los 28 éxitos elegidos para sus espectáculos como Borró cassette o Chantaje—en colaboración con Shakira—, se vieron interrumpidos por la presencia de un bebé entre los asistentes de la pista.

Alarmado por el desconcierto del pequeño, de apenas un año, el artista paró sus actuaciones y se dirigió al adulto responsable:"¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo? La próxima vez protéjale los oídos. Esto es un acto de irresponsabilidad".

Haciendo referencia a su experiencia como padre, añadió: "Lo está meneando como un juguete y ese niño no quiere estar aquí. Se lo digo con todo el cariño y respeto, ya que soy papá, y yo a París nunca la habría traído con un año a un concierto. Así que para la próxima, sea un poco más consciente".

Las palabras del artista fueron recibidas con aplausos en el recinto y, posteriormente en redes sociales. Los días siguientes numerosos usuarios respaldaron su actitud con comentarios como: "Toda la razón" o "Totalmente de acuerdo con Maluma".

No obstante, algunos señalaron también a los organizadores del evento, argumentando que la situación podría haberse evitado si no se hubiera permitido la entrada del bebé desde un principio.