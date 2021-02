"Marilyn Manson tenía una 'habitación de violar'": La cantante Phoebe Bridgers cuenta por qué 'dejo de ser fan' del artista

Phoebe Bridgers, cantante de música indie, ha lanzado unas duras declaraciones a raíz de la denuncia de abusos sexuales de hasta once mujeres contra Marilyn Manson; entre ellas, la actriz protagonista de la serie 'Westworld', Evan Rachel Wood, que le acusa de "abusar terriblemente" de ella durante años.

Bridgers asegura que estuvo en casa del artista gótico cuando "era adolescente", y que allí Manson le enseñó lo que calificó como 'the rape room' ('la habitación de violar').

Asegura que tras ese incidente con el cantante, "dejó de ser fan" de su música y del artista, y "respalda" a las mujeres que han denunciado a Manson por abusos sexuales, calificando además de "jodidamente patético" al entorno del artista -entre ellos su sello y su propia banda-, asegurando que "todos estaban al tanto" de este comportamiento.

"Fui a la casa de Marilyn Manson cuando era adolescente con unos amigos. Era una gran admiradora", podemos leer en el tuit de Bridgers. "Se refirió a una de las habitaciones de su casa como la 'habitación de violar'", asegura.

Además, añade que en ese momento pensó que se trataba de una broma de mal gusto: "Pensé que era solo su horrible sentido del humor", comenta, asegurando que "dejó de ser fan" del artista.

Bridgers aprovechó el tuit para mostrar su apoyo públicamente a las mujeres que han acusado a Manson de abusos.

👉 "Fui manipulada hasta la sumisión": Evan Rachel Wood (Westworld) denuncia a Marilyn Manson por "terribles" abusos sexuales

"FUI MANIPULADA HASTA LA SUMISIÓN": LAS ACUSACIONES DE WOOD

En los últimos días, Brian Warner -conocido artísticamente como Marilyn Manson- ha recibido un aluvión de acusaciones de abusos sexuales por parte de hasta once mujeres, a raíz de la dura confesión de la actriz de 'Westworld', Evan Rachel Wood, que mantuvo una relación con el artista en 2007 -cuando ella tenía 19 años y él 38-.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson / Gtres

En el tiempo que estuvieron juntos -hasta 2010-, Rachel asegura que fue "manipulada" por el cantante y sometida a "terribles" abusos "durante años". "El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson", asegura la actriz.

Evan Rachel Wood en Westworld / HBO

En su declaración, aseguraba: "Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Se acabó tener miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las empresas que le han tolerado, antes de que arruine más vidas. Apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio".

LA POLICÍA ACUDE A CASA DE MANSON TRAS LAS ACUSACIONES DE ABUSOS SEXUALES

La Policía se ha personado hasta en dos ocasiones en casa de Marilyn Manson en Hollywood Hills (Los Ángeles, EE UU) para llevar a cabo "controles de bienestar", después de que los servicios de emergencia recibieran la llamada de un amigo "preocupado” por el músico, de 52 años.

Estas visitas a la casa de Manson tuvieron lugar dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones, según recoge TMZ.

Al parecer, un amigo de Manson avisó a la Policía para que comprobara si estaba bien porque no respondía a sus llamadas. Pero Manson no quiso salir cuando llegaron los agentes por primera vez a las 6:00 horas, ni a las 8:00 horas, y tuvo que intervenir el agente del artista para confirmar que se encontraba perfectamente.

En el operativo policial, un helicóptero de la policía sobrevoló la casa para hacer un comprobación visual del domicilio, pero abandonaba el lugar poco después de la llamada del representante.

"MIS RELACIONES SIEMPRE HAN SIDO CONSENTIDAS": MANSON NIEGA LAS ACUSACIONES

En una entrevista el otoño pasado, Manson colgó el teléfono después de que le preguntaran por Wood. En aquel momento, su equipo de comunicación emitía un comunicado negando las declaraciones de la joven: "Manson nunca ha rehuido los comentarios públicos; igualmente, no tiene que hacer 'el mismo comentario dos veces'".

El fuego de la polémica volvió a avivase en 2009, cuando habló sobre el chantaje emocional al que sometía a su expareja: "Canté acerca de ella en Into the fire. Tuve una experiencia en donde estaba luchando contra estar solo, de sentirme abandonado, traicionado.

Marilyn Manson / Instagram

La llamé, cada vez que la llamaba ese día, alrededor de 158 veces, cogía un cuchillo de afeitar y me cortaba la cara o las manos", y añadía: "Quería mostrarle el dolor en el que me había metido, era como de -quiero que veas físicamente el dolor que me has hecho-. De eso trata la canción, todos los días tenía fantasías de aplastar su esqueleto con un martillo".

Ahora, tras conocer las acusaciones, ha publicado un breve comunicado en sus redes, afirmando que todas sus relaciones fueron "consentidas": "Obviamente, mi arte y mi vida han sido imanes para la controversia durante mucho tiempo, pero estas recientes declaraciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad", escribe Marilyn Manson.

"Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo, y de por qué, otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", concluye.

Compañías como la discográfica Loma Vista Recordings ya ha anunciado que no volverá a trabajar con él; además su papel será eliminado de la serie 'American Gods' en un capitulo que todavía no se había emitido.

DITA VON TEESE, EXMUJER DE MANSON, SALE EN SU DEFENSA

En un comunicado publicado en su Instagram, la bailarina reaccionaba a las acusaciones vertidas contra su exmarido tras "procesarlo". "A aquellos que han expresado su preocupación por mi bienestar, les agradezco su amabilidad", comenzaba escribiendo.

"Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros 7 años juntos como pareja", comentaba. "Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas", asegura la artista.

"El abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Insto a aquellos de ustedes que han sufrido abuso a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente", concluía.