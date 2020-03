Marilyn Manson cierra la edición más internacional del Mallorca Live Festival

Mallorca Live Festival cierra el cartel de su edición más internacional con la confirmación hoy de Marilyn Manson como cabeza de cartel del viernes 15 de mayo.

Marilyn Manson se suma así a otros artistas internacionales ya confirmados como Pet Shop Boys, Kaiser Chiefs, Crystal Fighters, Michael Kiwanuka, Miles Kane, Kate Tempest, Temples, Ama Lou, Austra y Monarchy, a los que también se une la banda británica LIFE.

Marilyn Manson, se ha convertido en un auténtico icono popular que transciende estilos musicales o disciplinas artísticas. Se espera que el polifacético el cantante, compositor, actor, escritor, pintor y director de cine, presente alguna de las canciones de su inminente nuevo disco, pero las que seguramente no falten en su repertorio serán clásicos de su discografía como The Beautiful People, The Dope Show, This is The New Shit o algunas de las versiones que ha popularizado como Sweet Dreams (Are Made Of This), Tainted Love o Personal Jesus.

ARTISTAS NACIONALES

Mallorca Live también ha confirmado la última tanda de artistas nacionales con el anuncio de Belako, Colectivo Panamera o Bronquio. Estos se suman a los ya los mejores artistas del pop rock nacionales como Leiva, Miss Caffeina, Carolina Durante, Shinova, León Benavente; y a los mejores artistas urbanos como Alizzz, Nathy Peluso, Maikel Delacalle, Natos y Waor o Kase.O.

IMPULSANDO EL TALENTO BALEAR

Además de continuar impulsando la escena musical balear con nombres tanto mallorquines como Sofía Capital, David Van Bylen, Xavibo y The Indian Summer, como los ibicencos Flordhiguera.

En esta apuesta por fortalecer el talento local de las islas, Mallorca Live entregará un premio especial entre todos los participantes del Concurso Pop Rock organizado por el Ayuntamiento de Palma: el ganador actuará en uno de los escenarios del festival.

Un año más la cita se celebrará en el Antiguo Aquapark de Calvià, los días 14, 15 y 16 de mayo de 2020. El Alcalde de la localidad, Alfonso Rodríguez Badal, ratificó la apuesta del Ajuntament de avanzar hacia la calidad del destino Magaluf con las diferentes medidas que se están llevando a cabo y albergando grandes eventos internacionales reconocidos como el Mallorca Live Festival.

👉 Consigue tus entradas en MallorcaLiveFestival.com