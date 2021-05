Mel B habla del maltrato en su matrimonio: "Contaba que todo estaba bien porque me sentía culpable" // Gtres.

Durante los 10 años que duró su matrimonio Mel B pasó una "pesadilla". Así lo ha descrito la cantante en una entrevista en la que ha hablado de cómo fue su matrimonio, de los abusos y las violaciones y los motivos por los que no pidió ayuda antes.

Melanie Brown, más conocida como Mel B, ha revelado a The Guardian cómo fue su matrimonio con el productor Stephen Belafonte, que la maltrató y abusó de ella física, sexual, verbal y financieramente a lo largo de todas su relación. La primera vez que habló de ello fue en su autobiografia Brutally Honest y ahora la exspice explica que intentó dejarlo "siete veces". "Puedes imaginarte lo desesperada que había estado durante esos 10 años".

No podía huir de su matrimonio porque se sentía presa, no sabía dónde ir puesto que no disponía ni de dinero ni de coche y, además, tenía que cuidar de sus hijos.

De puertas para afuera todo era idílico, así lo hacían ver. "Era mi deber mentir, en mi mente no había salida. Estás viviendo una pesadilla, y le cuentas al mundo exterior que todo está bien porque estás avergonzada y te sientes culpable y preocupada por si nadie te cree".

El maltrato empezó en pequeños detalles

Mel B explica que todo comenzó de forma muy sutil sin que ella fuera consciente. "No era como: '¡ponte este vestido!', sino más bien como '¡mira lo que te he comprado! Te he visto mirándolo en Net-a-Porter'. Y piensas '¡qué bonito!, cuando en realidad está empezando a apoderarse de todo".

Las secuelas siguen latentes, de hecho Mel B solo vistió de blanco durante un año después de su divorcio porque era uno de los colores que Stephen Belafonte le había prohibido vestir por ser un tono muy llamativo.

"Me vestía de blanco porque me estaba limpiando de eso. Ya ni siquiera sabía qué color me gustaba", el productor había acabado con la capacidad de elección de la cantante.

Cirugia vaginal

Para borrar los restos de esa relación tóxica, en la que Belafonte también la agredió sexualmente, Mel B se sometió a una cirugía vaginal "cuando te han violado quieres eliminar del interior de tu cuerpo todos los restos de esa persona para poder olvidarlo", dijo entonces.

Además, la cantante también se sometió a una cirugía en la piel para borrar el tatuaje que llevaba en honor a su exmarido que ponía: "Stephen, serás el dueño de mi corazón hasta que la muerte nos separe", para el que precisó 13 puntos de sutura.

Sigue padeciendo pesadillas

La recuperación de esos 10 años de infierno no está siendo fácil, de hecho asegura que aún padece terror nocturno, aunque con menos frecuencia: "Antes eran casi todas las noches. Ahora son quizá dos veces al mes".

Mel B es consciente de que hay secuelas que seguirá padeciendo toda la vida. "No puedes borrar ese tipo de traumas. Solo tengo que aprender a lidiar con ello".

Lucha contra la violencia de género

Ahora que es una mujer liberada, Mel B quiere ayudar a otras mujeres que estén pasando por la misma situación que ella sufrió. Por ello se ha comprometido en la lucha contra la violencia de género y colabora en organizaciones como Women's Aid. Con su experiencia a las espaldas, la cantante británica avisa: "todos los maltratadores tienen el mismo manual. Antes de que te des cuenta has dejado de tener las llaves de casa o del coche. Te lo quitan todo poco a poco, te quitan el poder y la única persona en la que tienes que confiar es en tu maltratador".