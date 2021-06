El mensaje de Nuria Roca desde el hospital: "Pensé que aguantaba pero no he podido"

Este fin de semana Nuria Roca debía actuar en Tacoronte (Tenerife) con su obra de teatro La Gran Depresión. Las entradas estaban agotadas hace días y la presentadora tenía un montón de ganas de encontrarse con el público canario, pero un problema de salud la ha obligado a cancelar la función tanto a ella como a su equipo.

La presentadora ha querido mandar un mensaje desde el hospital explicando la situación. "Esta semana ha sido un tanto complicada… La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… Pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana", empezaba diciendo Roca, que compartió sus disculpas junto a una foto suya en el hospital, con una vía puesta y un pijama estampado en tonos azules.

Roca pedía disculpas a los espectadores que ya habían comprado sus tickets y aseguraba que pronto compensarían esta cancelación. "Ayer tuvimos que suspender nuestro estreno en La Palma con todo vendido y lo mismo hoy y mañana en Tenerife… Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada para disfrutar de La Gran Depresión con Antonia San Juan y conmigo. En breve estamos por allí para devolveros con creces la ausencia y agradeceros la comprensión", se disculpaba Nuria.

Su compañera de reparto, la actriz Antonia San Juan, no dudaba en mandarle un mensaje cariñoso y comprensivo en un comentario: "Mi reina, no tienes que disculparte de nada, somos humanos y vulnerables. Te quiero y te espero al igual que el público. Niña Nuria solo deseo te mejores", escribía.

Maxim Huerta, Mónica Carrillo, Marta Hazas, Esther Arroyo, Kira Miró y muchos compañeros más han llenado la publicación de ánimos, besos y emojis con los que deseaban a la presentadora una pronta recuperación.