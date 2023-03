Miguel Bosé explica qué le pasa en la voz y cómo una muela se convirtió en la causa de su afonía

Miguel Bosé empezó a tener problemas de voz hace ocho años. El cantante de 66 años comenzó entonces con una extraña afonía llegando a incluso a no poder hablar en más de una ocasión.

En un principio, los médicos del artista aseguraron que la raíz del problema era emocional, pues su aparición coincidió con la ruptura del cantante y Nacho Palau. Así se lo contó a Jordi Évole en su entrevista en noviembre de 2021, pero fue una idea errónea y este verano Miguel Bosé descubrió la verdadera causa de su afonía cuando fue sometido a una operación de espalda.

La historia se la contó a Pablo Motos en su visita a El Hormiguero para promocionar la serie Bosé y la contó desde el principio, desde que se produjo el accidente que le llevó a pasar por quirófano.

"En 1999 tengo un accidente de coche terrible. Me aplasté dos vértebras. Se estallaron y no pude hacer nada. Es algo que tiene que reabsorber el cuerpo y ahí no se puede hace nada Pasan 23 años, una noche me pongo a dormir y a la mañana siguiente no me puedo levantar del dolor que tenía", contó Bosé.

En ese momento pensó que era un problema de ciática. "Pasaron dos semanas en cama y no me podía mover. Pensé que no era normal. Fui al hospital y me hicieron una tomografía de espalda. Dije: 'Ya que me van a hacer la tomografía de espalda de la parte interesada, que me la hagan hasta arriba porque tengo problemas de artrosis en el cuello y así veo cómo está", explicó en la entrevista.

Después de someterse a una operación larguísima de siete horas, con 14 tornillos y cuatro barras, cuando todavía estaba en el hospital, recibió la visita del médico. "En México, como en Estados Unidos, existe un doctor, que es el que te trata en preoperatorio y postoperatorio. No tiene nada que ver con los cirujanos que te van a intervenir. Él me dijo: 'He visto algo en la tomografía que no me gusta nada. Si tú me das permiso consulto a un especialista'. En ese momento tú piensas en lo peor", contó Miguel Bosé, que le preguntó al médico qué era lo que había visto. Le dijo que no se lo podía contar.

"Al cabo de dos días llega y me dice: 'He consultado con mis colegas y, de hecho, mis sospechas están fundadas. Esa sinusitis crónica que te han declarado no es crónica. Estamos seguros y convencidos que te puede desaparecer, que te la podemos quitar, y hemos encontrado la causa de esa sinusitis que a su vez te provoca las infecciones que te provocan que hayas perdido la voz", recordó el cantante.

Miguel Bosé preguntó que si le operaban recuperaría la voz y ellos respondieron: "Al 100%".

"Y dije: ¿Qué es? Y me dijeron: Una muela", contó el cantante. "Resulta que para ponerme un implante en la parte izquierda me taladraron el hueso para que entrar la raíz y por ahí poco a poco fueron entrando residuos, con el tiempo se transformó en una infección, sinusitis, que por iba para atrás hasta los intestinos".

Antes de este diagnóstico, Miguel Bosé pasó por todos los médicos posibles, ya que al extenderse la infección le provocó otros problemas. "Al final estos señores me quitaron la muela y al día siguiente la voz había vuelto".