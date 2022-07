Miki Nadal anuncia su boda con Helena Aldea y cuenta cómo se conocieron

Miki Nadal y Helena Aldea se casan. El colaborador de Zapeando lo ha contado en Instagram al compartir una foto de la pedida de mano. Ha sido en el mismo sitio en que se conocieron y delante de los amigos que estuvieron presentes ese día.

"Hoy hace exactamente dos años y un mes que nos conocimos Helena y yo en StreetXO", escribió este domingo 24 de julio en Instagram. "Hoy cierra para irse a una nueva ubicación y no podía existir otro sitio mejor y delante de todos nuestros amigos que estuvieron ese día y vuelven a estar hoy con nosotros donde le pida matrimonio para sellar nuestro amor con un anillo y dos croquetas de la Pedroche, el mismo nombre con el que nos referimos a la pequeña que está de camino… nuestra croqueta", ha escrito el colaborador celebrando también su próxima paternidad.

"Somos muy felices y creo que se percibe claramente en nuestras caras. Gracias a todos los que os alegráis por nosotros. Os queremos!!!", ha añadido en la foto en la que etiqueta a todos los testigos de este compromiso de boda.

El día que se conocieron Miki y Helena

Miki y Helena se conocieron en el restaurante de Dabiz Muñoz el 24 de junio de 2020 en una cena de amigos, como el propio Miki cuenta en su publicación.

Ese día estaban en la cena Patricia Ocaña Moreno, que publicó una foto del momento copas en su cuenta de Instagram; su pareja Nacho Iburbe, que publicó una foto del menú; Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, gran amiga de Helena.

La madrina de su hija Croqueta

La relación tardó solo unos meses en confirmarse y un año y medio después, el 19 de marzo de 2022, llegó la noticia del nacimiento de su primera hija en común. Miki Nadal, que tiene otro hija fruto de su primer matrimonio con Carola Escámez, lo anunció con una bonita publicación en Instagram.

"Hoy es el Día del Padre y mi pequeña me ha preparado una sorpresa con regalos y muchos besos. Ser padre es lo más bonito que me ha pasado en la vida y he tenido la suerte de tener una hija maravillosa. Pero hoy la sorpresa se la ha llevado ella porque hoy se ha enterado de que dentro de unos meses, si todo va bien, será la hermana mayor", escribió en un post en el que también declaró su amor a Helena, "compañera de viaje hasta el infinito y más allá".

"Va a ser la mejor mamá del mundo porque es buena, dulce, paciente y sorprendente. Y estoy muy feliz de vivir esta nueva aventura con ella. Estoy viviendo sin duda una de las mejores épocas de mi vida y quiero que el mundo se entere", añadió Miki Nadal sobre su pareja, quien poco después reveló en Instagram un nuevo dato sobre el futuro bebé. Su madrina va a ser Cristina Pedroche.

"Quería dar las gracias a una persona muy importante en la trayectoria de Capriche [su marca] y mucho más en mi vida: Cristina Pedroche. Gracias a ella conocí al mejor compañero que podía imaginar, al que admiro y quiero. Mi suerte, Miki Nadal. En unos meses llegará una pequeña y caprichosa camaleónica... y ya sabéis quien será la madrina. Muchísimas gracias a todos".

¿Quién es Helena Aldea?

Helena Aldea, la novia de Miki Nadal, es licenciada en periodismo pero ejerce como empresaria. La alicantina fundó junto a su hermana Ángeles la tienda Capriche en Alicante, que en 2015 consiguió convertirse en la segunda Mejor tienda de España.

Cristina Pedroche y Paula Echevarría son algunas de las famosas que han lucido diseños de esta firma.