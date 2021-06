Miley Cyrus confirma que en '7 things' hablaba de Nick Jonas: "Quería castigarlo, vengarme"

ETIQUETA A SU EX EN UNA FOTO

Han pasado 13 años desde que Miley Cyrus diera el carpetazo a su etapa como Hannah Montana para presentarse al mundo con 7 Things, una canción en la que hablaba de una relación sentimental y las cosas que odiaba de esa pareja.

En ese momento acababa de terminar una relación con Nick Jonas y todos entendieron que la cantante hablaba de él, aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de la cantante. Ahora, cuando ha pasado más de una década de aquel éxito con el que Miley Cyrus conquistó al mundo, ha querido desvelar el destinatario de la canción y los sentimientos que afloraron cuando compuso 7 Things.

En un post en Instagram, Miley Cyrus ha publicado varias imágenes del videoclip de la canción y en una escena en la que aparece sosteniendo una fotografía junto a un chico con la cara tapada, la cantante ha etiquetado a su ex Nick Jonas. Junto a las fotos, ha escrito un texto en el que explica sus sentimientos de esa época.

"Estaba enfadada cuando escribí 7 Things. Quería castigarlo, vengarme de él por lastimarme", comenzaba explicando. "Empieza con una lista de lo que "odio". Pero no soy su enemiga. Mi corazón supo desde el principio que se iba a convertir en una canción de amor. Pero no lo odiaré. Esa no es la forma en que funciona mi corazón".

"Es una canción sobre cómo debería odiarlo, pero no lo hago y no sé por qué. Se trata de perdonar, no de olvidar. Esto es lo que siento: es difícil imaginar que nuestro amor sea una historia con final. Pero ya sabes, al menos estoy sacando algunas buenas canciones de eso", concluía.