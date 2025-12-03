Miley Cyrus ya trabaja en la celebración de los 20 años de 'Hannah Montana': "Dedico gran parte de mi tiempo a honrarla"

En marzo se cumplen 20 años del primer episodio de la serie juvenil Hannah Montana, y sabemos que va a haber una celebración especial. Así lo ha adelantado Disney, pero también la propia Miley Cyrus.

En 2024 la estrella del pop se convirtió en una Leyenda Disney, y dejó claro que se había reconciliado con su pasado como niña actriz. Tanto es así que ella misma se muestra ilusionada por el hecho de que la ficción que protagonizó esté de aniversario.

Ahora, aunque sin dar muchos detalles, la artista ha desvelado para Good Morning America que está dedicando tiempo a esta celebración tan esperada, que parece que se producirá justo en el momento del cumpleaños de Hannah Montana.

"Estoy trabajando en ello. Ahora mismo dedico gran parte de mi tiempo a honrar a Hannah. Es una celebración muy especial para todos nosotros", ha compartido la artista.

Todavía no se sabe en qué forma se homenajeará la serie de Disney, aunque el gran gigante mediático adelantó un nostálgico teaser que dio a entender que podría ser un reencuentro. Por otro lado, hay rumores de que Miley Cyrus podría dar varios conciertos con un setlist formado por canciones de Hannah Montana.