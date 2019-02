Los motivos por los que Ariana Grande no actuará en los Grammy

Ariana Grande ha dicho 'thank you, next' a los Premios Grammy . La cantante ha tenido discrepancias con la organización del show y no actuará en el Staples Center de Los Ángeles, como estaba previsto.

Ariana Grande ha lanzado a la venta dos álbumes en seis meses, y eso no lo hace cualquiera. 'Sweetener' y 'thank you, next' han acaparado cientos de titulares en las últimas semanas y el éxito de singles como 'No Tears Left To Cry', 'God is a Woman' o '7 Rings' ha sido abrumador. Así, las redes sociales de Ariana Grande no han hecho más que dar nuevo contenido a los fans, que están encantados con estos proyectos y con la gira mundial que llegará este año.

Sin embargo, aunque la actuación de la cantante en los Premios Grammy se postulaba como una de las favoritas de la noche, finalmente Ariana ha dado carpetazo a la gala, que tendrá lugar el próximo domingo 10 de febrero en Los Ángeles. Entre los artistas que sí actuarán están Cardi B, Camila Cabello, Shawn Mendes, Miley Cyrus o los Red Hot Chili Peppers.

Según apuntan varias fuentes, la intención de Ariana Grande era cantar '7 Rings', uno de los buques insignia del disco que acaba de estrenar. La organización aceptó, pero con la condición de que cantase otros temas escogidos por ellos. Sin embargo, la cantante no iba a permitir que decidieran por ella qué canción iba a cantar, así que finalmente no llegó a un acuerdo. Según Variety, Ariana se sintió "insultada".

La cantante está nominada a mejor interpretación en solitario por God is A Woman y Mejor Album Pop por Sweetener.