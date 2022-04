Muere Carolo Ruiz, hijo de la actriz Terele Pávez, a los 49 años

Carolo Ruiz, hijo de Terele Pávez, ha fallecido a los 49 años, cinco años después de que lo hiciera su madre a los 78 años de un derrame cerebral.

La organización de los Premios Pávez ha sido la encargada de dar esta triste noticia. "Hoy es un día muy triste para toda la familia de los Premios Pávez. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Carolo Ruiz, hijo de nuestra querida madrina Terele Pávez", han empezado explicando en un comunicado en su cuenta de Instagram.

"Desde los Premios Pávez queremos destacar la gran disposición y compromiso que siempre tuvo con nuestra organización y con nuestra ciudad Talavera de la Reina. Echaremos de menos su calor, su generosidad, amabilidad, cariño y toda la energía que desprendía hacia este humilde festival. ¡Buen viaje compañero!", han añadido.

Según escribió el propio Ruiz en su cuenta de Facebook, el pasado 31 de marzo se "desinstaló" todas las aplicaciones de redes sociales así como avisó a sus seguidores de que no era su "momento" para "eso". "Solo transmitir agradecimiento, calma y reposo por mi parte", añadió.

Tras hacerse público el fallecimiento, el actor y director Santiago Segura ha hecho una publicación en Instagram con varias fotos de Carolo Ruíz y Terele Pávez. "Esas bofetadas que te da la vida con la mano abierta, con fuerza, como diciendo, -no estés tan tranquilo chato, que esto es así-. Y te quedas con cara de gilipollas, porque Carolo era de las personas más amables y dulces con las que uno se puede encontrar … y tenía 49 años", ha lamentado.

Asimismo, Segura ha asegurado en el texto que Ruiz "adoraba" a su madre, y ella a él: "esa devoción del uno por el otro era envidiable. Esa gente que no corta con el cordón umbilical porque no quiere, porque no le da la gana y porque cuando es tan bonita y amorosa… ¿qué relación puede superar la conexión madre e hijo?", ha añadido.

Entre las respuestas a la publicación de Santiago Segura, encontramos las condolencias de otros compañeros de profesión como Javier Cámara: "Era un ser de luz. Siempre con un abrazo dispuesto. Descanse en Paz", o Alejo Sauras: "No me lo puedo creer....era puro amor y honestidad...". También mensajes de asombro y sorpresa como los de Candela Peña, Elena Furiase, Cristina Castaño o Maribel Verdú, que desconocían qué le ocurría al actor.