Natalia Barulich habla de cómo lleva los celos en su relación con Maluma

Ser la novia de Maluma no debe ser del todo fácil. El colombiano arrastra legiones de fans allá por donde va y su música suena en medio mundo. Temas como 'Cuatro Babys' o 'El préstamo' lo han catapultado a la fama mundial y no hay discoteca en la que no suene uno de sus éxitos. Además, a Maluma le encanta seducir y lucirse: en sus conciertos acostumbra a subir a una fan al escenario para coquetear un poco con ella... ¡E incluso ha llegado a besarlas!.

La joven Natalia Barulich conoció a Maluma durante el rodaje del vídeo 'Felices los 4', y a partir de ahí han sido inseparables. A través de Instagram comparten imágenes juntos y parece que su relación va viento en popa.

La joven, que trabaja como DJ con su compañera Esther Anaya, ha participado en el programa La Red, donde le han preguntado cómo lleva eso de que su chico sea uno de los músicos más deseados del mundo.

"No soy celosa, yo entiendo todo, entiendo que es Maluma y me encanta ver a sus fans. No hay nadie como él. Muchas mujeres lo quieren y él es mío, si no fuera mío yo sería igual", explicó. Parece que Barulich tiene claro la presión que implica ser una persona famosa y admirada; y esto para ella no supone ningún problema.