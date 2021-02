Nicky Jam explica la ruptura con su novia: estos son los motivos

Muchas han sido las mujeres que han pasado por la vida de Nicky Jam. El rapero, que visita 'El Hormiguero', parecía haber encontrado en su última relación con la modelo estadounidense Cydney Moreau al amor de definitivo de su vida.

La pareja se conoció a finales del 2019, y tras varios meses de relación llena de muestras de afecto en público y a través de Internet, se comprometieron en el Día de San Valentín del 2020.

Sin embargo, hace pocas semanas salía a la luz la tragedia. La pareja anunciaba públicamente que ya no se encontraban juntos. ¿Los motivos? Al parecer - según testimonios de ambos- los meses de cuarentena por el coronavirus y los graves problemas de convivencia habrían sido los responsables de la separación. ¡Pero hay mucho más! Porque este Jam se las trae con las mujeres...

CYDNEY MOUREAU ANUNCIABA ASÍ LA RUPTURA

Cydney Moreau confirmaba la ruptura. Lo hacía a través de su perfil oficial de Instagram, en donde escribía tras ser reiteradamente preguntada sobre el tema: "No me gusta hablar de las personas cuando no están allí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi ex pareja. Quedamos en buena tónica y respeto, simplemente no funcionó", finalizaba.

Cydney hacía alusión a las declaraciones concedidas por Nicky Jam en las que aseguraba: "No estamos juntos. Tal como salió en el programa ‘El Gordo y la Flaca’, la pandemia y la cuarentena afectó la situación y de verdad simplemente no funcionó". El cantante dejaba claro que no mantenía ya una relación sentimental con la modelo. Y los motivos se encontrarían en la propia personalidad del artista. Y es que el cantante parece haberse dado cuenta durante la cuarentena por el coronavirus que es una persona hecha para estar solo.

LA EXPLICACIÓN DE NICKY JAM SOBRE LA RUPTURA

"La realidad del asunto es que necesitaba estar soltero. Yo brinqué de amor, en amor, porque yo soy muy enamorado. Brinqué de mujeres, mujeres, mujeres, porque no quería quedarme solo. Ellas mismas pagaron por eso, porque después en la convivencia me volvía loco, me daba cuenta que necesitaba la tranquilidad y estar solo", explicaba.

"Entonces es mi culpa. Por encima de todo, es mi culpa, la gente cree que todo es mi culpa, porque yo soy un charlatán, porque me enamoro, soy un impulsivo, me vuelvo loco, me enredo rápido y le digo 'te amo, vamos a casarnos' y ¿Me quieren echar la culpa. ¿Me quieren decir que soy el malo? Digan lo que le dé la gana", afirmaba tratando de dar por finalizados los rumores que – desde hace meses – iban circulando sobre su vida privada y amorosa.

LOS 4 HIJOS DE NICKY JAM

Y es que el cantante lleva varias relaciones formales durante los últimos años de su vida. Durante el 2017 contrajo matrimonio con la colombiana Angélica Cruz, relación que tan solo duró 18 meses una vez se dieron el sí quiero.

Antes de ella, Nicky Jam había estado en una relación con una de las mujeres más importantes de su vida, Carolina Nieto. Expareja con la que comparte en la actualidad un vínculo muy fuerte, ya que fruto de su relación nació su hija Luciana.

Sin embargo, pocos meses antes de encontrar el amor en Carolina, el actor mantuvo una relación con la ahora mujer del cantante y también reguetonero Arcángel, Carolina Janexsy, con quien tuvo un hijo, Joe Martín. En la actualidad, el pequeño vive y crece junto a su madre y Arcángel.

Sin embargo, ahí no acaba su descendencia. Nicky Jam también tiene dos hijas mayores, Yarimar Rivera y Alyssa Rivera, fruto de su relación con dos mujeres de su pasado. Yarimar fue concebida por el cantante cuando apenas tenía 20 años. Momento de su vida en el que se encontraba en el mundo de las drogas, por lo que trató de desentenderse de ella.

Sin embargo, con su reinserción en la sociedad tras un periodo de tiempo en la cárcel, asumió su paternidad y ahora dispone de una buena relación con ella, al igual que con Alyssa, con las que se las puede ver en más de una ocasión en las redes sociales.

