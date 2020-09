Así es 'Enemigos Ocultos', lo nuevo de Ozuna, Wisin, Myke Towers, Arcángel, Cosculluela y Juanka

Puerto Rico y República Dominicana se unen para una colaboración de sus máximos representantes urbanos. 'Enemigos Íntimos', producida por Los Legendarios, llega interpretada por Ozuna, Wisin, Myke Towers, Arcangel, Cosculluela y Juanka 'El Problemátik'. En el videoclip se unen dos escenarios problemáticos: una redada policial y una nube de periodistas y fotógrafos, los dos extremos de los sectores sociales. La fama por un lado y la criminalidad por otro.

"Estos tipos tienen los mejores versos", escribió Ozuna en su cuenta de Instagram, donde celebró esta unión como uno de sus grandes featurings de este año.

En apenas 24 horas, el vídeo se ha posicionado en el primer puesto de tendencias de Youtube.

Ozuna y Myke Towers ya se unieron este 2020 para el éxito Caramelo, que acumula más de 200 millones de visualizaciones desde el pasado mes de junio.

LETRA DE 'ENEMIGOS OCULTOS'

Dímelo Químico

Los Legendarios

Yo no tengo enemigos, todos son ocultos

Ahora que estoy brillando, no los culpo

La mantengo real, cero bulto

Con elegancia pero siempre calle

El “negrito ojos claros”

Eh, Entre tú y yo no hay semejanza

Así que woo mantén distancia

Y si ponemos mi nombre en balanza

Tú no tienes break

Es que tu movie es fake

Donde te pillamos te apretamos el spray

(CORO)

Tanto que roncan

Hablan de calle, pero ninguno se monta, ninguno se monta

Estamos frío, siempre chilling

Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos y los Richard Mille

Ustedes son trili

Por eso no entiendo tanto que roncan

Hablan de calle, pero ninguno se monta

Estamos frio, siempre chilling

Y no hay preocupación, sobran los Benji, los culos y los Richard Mille

Ustedes son trili

Austin La Marash

De nuevo Arcángel, padre de una generación

Tanto así que a mis enemigos le sirvo de inspiración

El mejor artista en esto canción por canción

Pero es obvio no están listo para esta conversación

Dame un break

¿Quieres ver cómo te lo detallo?

Rapeo, canto, introduzco, escribo y te lo subrayo

Mejor me callo

Soy la solución, y soy el fallo

Lo que escucha tu mujer por la mañana y no es el gallo

Cada vez que llego formó el alboroto

Pasajero siéntate que llegó el piloto

Se pasan hablando de ustedes mismos

Al otro día se maman el bicho y vienen y suben foto

No creo en valentía

Si sale de una nota, a eso yo le llamo cobardía

Dicen que en tu compañía hay par de por de bajo el agua

Cooperando con la policía

Jajaja dímelo Tito Gargola

Trick trick or treat lo de ustedes es Halloween

Lo mío es la Hollow-point, boy it’s a gangsta’ team

Me rich and me cool, no school, no rule

Maybach y con cien trabajos en el baúl

Saliendo del rehab, diez año son diez sortijas

Inbrincable cabrones son diez temporadas fijas

Blanca Nieves pregunta en Alaska por mi zip code

La NASA estudió el flow, y dicen Coscu that’s the real GOAT

Homeboy esto es mafia a lo Goodfella

You’re fucking with the best si hablan de Cosculluela

Protegido por Dios, ustedes no hablen de Glock

Graban con 69 después que choteó a todos los Bloods

Jodedores a donde es que está toda esa jodedera

El código es igual en PR o allá afuera

Saramambiche, si ustedes están viendo desde los bleachers

Tú sabes que la isla está a suiche

(CORO)

Mira mocoso

Tu estas buscando un shut down

Los he tirau’ en todos los round

Corriente dos veinte tú estás sintiendo el ground

Aparenta ser calle y siempre piden cacao

Tú no eres ningún maleante na’, tú lo que eres un boy scout

Y se pilló en la Range Rover

Te setiamos con los drones

Ya sabemos lo tuyo, ninguno tiene cojones

Estoy muy duro rapeando bobolones

No busquen que se activen los dementes y que estrellemos los aviones

Roncándome de plata y de que tienen poder

Mira embustero, conmigo se tienen que joder

Te falta nivel para llegar donde estoy

Toditos tiemblan cuando llegan los bad boys

Dale consigue otro saco, pa’ meterle bellaco

Frontiándome de caco, y eres tremendo sapo

Los míos se montan y van, y te cambiamos el plan

Quitándole la careta a los maleantes de Instagram

Young Kings

A los enemigos ocultos siempre me les dejo ver

Saben que nunca me voy a dejar joder

Sigo adquiriendo más poder

Dicen ese es Mike Towers, siempre está en la de él

El que quiera guallar que me deje saber

Me sobran los Benjamin Franklin, subimos de ranking

Los burros cruzando por el océano Atlantic

A distancia roncan, de frente le dan la panky

Soy leyenda musical como Maelo y Frankie

Tú y yo no somos iguales, manito no te compares

Puede que todo tipo de público yo lo acapare

Viene gente que se monta, también tengo pales

Si voy yo lo más seguro que ni me enmascare

Y yo estoy claro, a todos lados que me meto

Bendecido sin collares ni amuletos

Todas las babies quieres con el prieto

Ustedes se caen si el botón rojo yo lo aprieto

Cuando me hable hágalo con respeto

(CORO)

Yo soy la máquina de guerra

El rifle con más balas en los cepillos

Como el viejo Jordan con los seis anillos

No le bajo un centímetro

Guarden distancia, no pasen perímetro

Te está midiendo la nueve milímetro

Amen, estoy aquí de pie y con vida como Tempo en su peak

Un maleanteo sin mí es como Nueva York sin los Knicks

Jeje ... yo nunca salgo plain

Las moñas son del color de los dreads de Lil Wayne

Yo soy una estrella, como el logo de Gold Star

Y me enviaron al espacio a jugar con los monster

Ve pida refuerzo que llegó el más duro verso por verso

No me tuerzo y antes de salir con la muerte converso

To’ los palos son en fibra de carbono

Repartimos y tu cabeza tiene presión

Como especial de Econo, al por mayor y al detal