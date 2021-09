La noche que Andreu Buenafuente le salvó la vida a Concha Velasco

Te interesa Silvia Abril y Andreu Buenafuente imitan a Lady Gaga y Tony Bennett en Tu Cara Me Suena

Andreu Buenafuente y Silvia Abril le dieron un ramo de flores a sus respectivas madres el día de su boda. También se lo dieron a la actriz Concha Velasco, como si fuese una madre más.

El motivo de este vínculo familiar entre el presentador, la cómica y la actriz tiene que ver con un episodio con final feliz protagonizado por Buenafuente y Velasco. Inesperadamente el presentador se convirtió en el ángel de la guarda de la actriz.

"Había perdido mi casa porque me había ido a un hotel con mi perrita y salió por la tele Paco Marsó diciendo que nunca me había querido", contó Concha Velasco en el programa Lazos de Sangre, donde reveló que la situación era tan complicada que sin pensarlo se fue al minibar para tomarse todo lo que había junto a unas pastillas de Lexatin. "No es que me quisiera suicidar, quería dormirme y que se me quitase el dolor", aclaró.

Su intención era una, pero el cóctel con el que quería afrontar la noche era peligroso. Suerte que apareció Buenafuente en televisión. "Me dio un ataque de risa y lo vomité todo. Llamé al médico del hotel que me dijo: 'Bueno, se ha hecho usted un lavado de estómago gracias a Buenafuente', contó la intérprete.

La otra madre de Andreu y Silvia

Andreu Buenafuente se acabó enterando del episodio y fue entonces cómo surgió una estrecha relación entre ambos, que convirtió a Concha Velasco en protagonista de la boda de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

"Ella lo cuenta así pero a mí se me pone la piel de gallina y me emociono mucho hablando de este momento", explicó Silvia Abril en el especial de TVE, y donde contó también que no dudaron en invitarle a su boda.

"Nosotros queríamos que las madres fuesen protagonistas de nuestra ceremonia y le dimos un ramo de flores a cada una. Uno a la madre de Buenafuente, otro a la mía y otro a Concha Velasco", añadió la cómica.

Lo gracioso es que aquella boda fue secreta y fue Concha Velasco quien dio la primicia en una entrevista en televisión en agosto de 2017, que se interrumpió para que entrara en directo Ada Colau.

Concha Velasco quiso saludarla y se fue de la lengua. "Nos conocimos en la boda de Andreu Buenafuente y nuestra amiga Silvia Abril, y tuve la suerte de sentarme a tu lado, cuando oficiaste la boda", le dijo para sorpresa de todos.