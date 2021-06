El novio de Billie Eilish se disculpa por sus mensajes racistas y homófobos

Desde que los paparazzis captaron a Billie Eilish paseando y compartiendo confidencias con el joven Matthew Tyler Vorce todo son rumores sobre su posible relación.

Muchos apuntan a que entre ellos existe algo más que una amistad, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Eilish es muy reservada con su vida privada y a no ser que los fotógrafos los pillen besándose o en una actitud realmente comprometida, probablemente tardaremos en descubrir si se trata de un romance o no. "Quiero mantener (mis relaciones) en privado", confesó la cantante en una charla en el programa Capital Breakfast. "He tenido relaciones y las he mantenido en privado. Pienso en las personas que han hecho públicas sus relaciones y luego se separan, y es como '¿Y si sale mal?", añadió.

Mientras, los seguidores de la cantante de Bad guy han hecho sus propias investigaciones. La red es un océano muy amplio, acumula mucha información y nunca se sabe cuándo ésta puede volverse contra ti. Algo así le ha sucedido a Matthew Tyler Vorce, que ha tenido que disculparse por unos tuits ofensivos que escribió en el año 2012. A la británica Adele, por ejemplo, la llamaba "British Miss Piggy" (Miss cerdita británica en castellano).

"Quiero disculparme por lo que escribí en redes sociales hace tiempo. El lenguaje que usé fue hiriente e irresponsable y entiendo lo ofensivas que son esas palabras. Si fue una letra, una cita o simplemente yo siendo tonto, no importa", escribió en el estorbe que subió a su cuenta de Instagram.

"Estoy avergonzado y lamento profundamente haberlos usado en cualquier contexto. No es como me criaron y no es lo que represento. No debería haber usado este idioma en primer lugar y no lo volveré a usar. Lamento mucho el daño que he causado", dijo sobre unos comentarios que los fans de Eilish han calificado como "racistas" y "homófobos". "Asumo toda la responsabilidad y sigo haciéndome responsable de mis acciones", terminaba.

Billie Eilish y Matthew Tyler Vorce // GTRES

Los rumores sobre el romance de la intérprete y Vorce, de 29 años, salieron a la luz después de que Page Six publicase en exclusiva unas fotos de la pareja coqueteando durante una escapada a Santa Bárbara, California.

La cantante de Everything I Wanted salió anteriormente con el rapero Brandon Quention "Q" Adams.