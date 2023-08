Olga Carmona se emociona al recordar a su padre: "El día de hoy tiene una parte complicada para mí"

El aluvión de aplausos fue para Olga Carmona. La jugadora del Real Madrid, autora del gol de España en la final del Mundial femenino de fútbol, recibió el caluroso apoyo de los más de 20.000 aficionados reunidos este lunes en Madrid Río para celebrar la victoria de la Selección española en Sídney.

La defensa ha sido protagonista tras el final del torneo por una triste noticia. Poco después de alzar la Copa del Mundo, la joven de 23 años se enteró del fallecimiento de su padre, que su familia le había ocultado durante dos días para que llegase al último partido de la competición, que España disputó contra Inglaterra, con la misma ilusión con la que había empezado el torneo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se encargó de informar de la noticia a través de sus redes sociales al final del partido y horas más tarde la propia Olga publicó dos mensajes en Twitter para compartir sus sentimientos con los aficionados. El primero lo compartió el mismo domingo —"Sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido"— y el segundo, el lunes, para informar de su presencia en la celebración.

"Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento", escribió Olga Carmona antes de llegar a España, donde participó con sus compañeras en la celebración de La Roja en Madrid.

La fiesta empezó en el autobús de la Selección española, en el que las jugadoras recorrieron las calles de la capital, y siguió en la explanada del Puente del Rey de Madrid Río, donde miles de aficionados esperaban a las jugadoras.

Ellos se encargaron de vitorear su nombre cuando cogió el micrófono y a ellos se unieron las compañeras de la futbolista que también corearon emocionadas Olga, Olga durante un largo minuto.

"El día de hoy es muy especial para toda España pero también tiene una parte que es complicada para mí", dijo la jugadora, que logró contener las lágrimas a pesar de la emoción. "Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país y aquí tenéis la estrella que tanto queríais. No solo lo que llevamos ahora en el pecho sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado", añadió recordando a su padre.

Antes de la fiesta, su hermano Tomás escribió un mensaje en redes a su hermana para destacar su actitud estos días y celebrar su éxito: "Me has demostrado ser una persona fuerte, perseverante y tenaz. No has parado hasta conseguir tu sueño. Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tu gesta".

El padre de Olga Carmona falleció el viernes 18 de agosto pero la futbolista no se enteró hasta el domingo 20 tras el final del partido contra Inglaterra. Según contó una periodista en El Chiringuito de Jugones, la futbolista se enteró cuando se subió al avión para volar a España desde Sídney: "Ese vuelo, largo vuelo, de 24 horas desde Sídney a Madrid".