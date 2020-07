Orlando Bloom da por muerto a su perrito desaparecido Mighty y se tatúa su nombre en el pecho

Fue hace una semana cuando el actor Orlando Bloom hacía un llamamiento en las redes sociales para intentar encontrar a su perrito Mighty, que había desaparecido.

Tras siete angustiosos días de búsqueda, el actor da por fallecido al animal y reconoce que está pasando uno de los perores momentos de su vida. La pérdida de una mascota siempre es dolorosa, pero cuando ni siquiera tienes la oportunidad de despedirte debe ser un trago realmente amargo.

"No recuerdo un momento en mi vida en el que me haya abierto tanto. La crudeza que he sentido estos últimos días y las noches de insomnio ante la idea de que mi hombrecito estuviera perdido y asustado, y que yo no pueda hacer nada para protegerlo, es una pesadilla. Siento impotencia… Tal vez como muchos otros que están perdiendo a sus seres queridos o no pueden verles debido a los tiempos que corren", reflexionaba el actor en sus redes sociales.

El actor reconoce que su relación con Mighty era muy especial y diferente, ya que casi nunca se separaban y viajaban juntos en los rodajes. También hacían sesiones de fotos y hasta protagonizaron alguna que otra portada de revista.

"Aprecia los momentos que compartimos con los que amamos porque na se puede dar por sentado. Confía y no tengas miedo al amor o el miedo a perder el amor. El amor es eterno. El vínculo entre Mighty y yo muestra una forma de devoción que no he entendido realmente hasta ahora. Soy un padre y un compañero devoto. Aún así, hay una razón por la que los llaman "el mejor amigo del hombre". Le echo de menos", escribía junto a una imagen juntos.

UN HOMENAJE PARA TODA LA VIDA

Orlando Bloom, que dentro de muy muy poco se convertirá en padre junto Katy Perry, ha querido rendir homenaje a su mascota con un detalle indeleble y para toda la vida: un tatuaje con su nombre en su corazón.

El propio actor se ha grabado a sí mismo mientras se tatuaba y ese vídeo lo ha compartido en sus redes, donde muchos fans se han volcado con mensajes de apoyo y condolencias. Las palabras que lo acompañan no pueden ser más desgarradoras, ya que narran la angustia que el actor sintió mientras buscaba al animal sin descanso.

"Mighty está en otro lado ahora. Después de 7 días de búsqueda desde el amanecer hasta el atardecer y hasta altas horas de la madrugada, hoy, el séptimo día ~ el número de finalización ~ encontramos su collar ... He llorado más esta semana de lo que creía posible, lo cual ha sido muy catártico y curativo... No dejé piedra sin remover, me arrastré a través de todos los agujeros, bajo las carreteras, busqué en cada patio trasero y lecho de arroyo. Tenía dos perros rastreadores separados que también dieron lo mejor de ellos mismos. Me siento tan agradecido de haber aprendido de mi poderoso hombrecito ¡que el amor es eterno y el verdadero significado de la devoción. Estoy seguro de que me estaba mirando silbando en cada patio trasero y sabiendo que estaba haciendo todo lo posible para respetar nuestro vínculo. Era más que un compañero. Era sin duda una conexión del alma. Lo siento. te quiero. Gracias. RIP mi MIGHTY mi pequeño compañero", escribió junto al vídeo.

GRANDES MOMENTOS JUNTOS

Muchos fans del actor han publicado imágenes suyas juntos para recordar los bonitos momentos que han pasado disfrutando de su mutua compañía, desde viajes a la nieve con Katty Perry, hasta portada desde revistas, pasando por tardes con el pequeño Nugget (su hermano), camerinos de rodajes y vacaciones en familia.

Un día en la nieve

De vacaciones con su hermano Nugget, perrito de Katy Perry.

Protagonizando la portada de Esquire

Celebrando la llegada de 2020

En los camerinos durante una pausa de rodaje

En un photocall

Juntos en el gimnasio

Descansa en paz, Mighty.