Óscar Casas y Begoña Vargas enloquecen con su último baile al sensual ritmo de Justin Bieber

Estupefactos. Así se quedaron los seguidores de Óscar Casas y Begoña Vargas cuando este verano la pareja publicaba un vídeo bailando en la boda de unos amigos. Sonaba 'La Rubia' de Omar Montes y los movimientos y la conexión de la pareja desataban un huracán de comentarios alabando su destreza y compenetración.

Esta vez ha sido un tema del nuevo álbum de Justin Bieber el elegido como banda sonora. Óscar Casas y Begoña Vargas derrochan energía y buen rollo en la pista de baile, donde ni el sudor ni el cansancio les frena a la hora de moverse. ¡A la pareja no se le resiste ningún género musical!

¿ESTABA ENSAYADO EL BAILE 'DE LA RUBIA'?

En la visita de Óscar Casas a 'yu, no te pierdas nada' el actor aseguró que no aquel baile en la boda no estaba ensayado, pero Ana Morgade no se lo creyó del todo. Así, cuando Bego Vargas acudió al programa con El Chojin, la humorista volvió a insistir. "¿Estáis conectados por Bluetooh?", cuestionaba Sergio Bezos.

"De verdad que no está coreografiado", aseguraba la actriz. "Yo en mi vida no sé mentir", decía la actriz ante el escepticismo de Morgade. Pero sí hay una explicación... "A veces cuando salimos de fiesta con nuestros amigos, hay canciones que ya no sabemos, y sé que va a hacer un paso, entonces hago yo el siguiente", explicó.