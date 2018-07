Paula Echevarría contesta a las críticas por haber llevado a su hija a un concierto de Sweet California

No sabemos qué hace pero Paula Echevarría siempre está en el centro de la polémica. Esta vez sus haters en las redes sociales han puesto el grito en el cielo tras la asistencia de la influencer a un concierto con su hija.

Echevarría está pasando unos días de vacaciones en Cádiz y, aprovechando que uno de los grupos favoritos de su hija Daniella tocaba en la ciudad esa noche, la influencer decidió ir. Sin embargo, madre e hija no vieron el concierto de Sweet California como el resto del público. Tuvieron la oportunidad de acceder al backstage para conocer a las integrantes del grupo y fotografiarse con ellas. La propia Paula colgó una imagen en su Instagram, donde escribió: "Son TAAAAAN divinas!!!! Gracias chicas por hacer tan feliz a Dani!!!! We ❤ you!!!!!".

Sin embargo, muchos de sus seguidores no entendieron que Echevarría hiciera uso de sus privilegios como persona pública cuando la influencer está quejándose constantemente del seguimiento de la prensa rosa, que según ella "la acosa". Según sus seguidores, este seguimiento es el "precio a pagar" por estos favores.

Paula, que normalmente acostumbra a quedare callada y hacer caso omiso a los comentarios, ha decidido responder a los ofendidos: “Besos para todos! Hasta para los que les ofende tanto todo lo que hago y digo.. Bueno, para esos más, porque vaya sufrimiento lleváis! #QueLaFuerzaOsAcompañe #VivaLaGenteQueSeAlegraPorLosDemas"