Paula Gonu publica una foto en bikini con una advertencia los que le vayan a llamar ‘gorda’

Después de que Paula Gonu y Álex Chiner rompiesen tras 6 años de relación, la influencer está viviendo un proceso de aprender a disfrutar de la soledad, tal como ella misma explicó en su momento en su canal de Youtube: "Al principio pensaba que me daría muchísimo miedo y que la casa se me caería encima, pero realmente estoy aprendiendo mucho a estar en soledad".

Y dentro de este proceso de aprendizaje también entra desconectar unos días de la rutina, tal como ha hecho viajando a Tailandia. Aún así, la influencer ha querido estar en contacto con sus millones de seguidores publicando multitud de fotos en las que aparece con espectaculares paisajes de fondo.

Y como era de esperar en un destino como Tailandia, Paula se ha pasado gran parte de sus vacaciones en bikini. Precisamente en una de estas publicaciones, la catalana lanzaba una advertencia a los que fuesen a meterse con su físico: "A los que me vayáis a decir “estás más gorda” (porque es que ya os veo venir) 1. No tengo ni idea porque hace años que no me peso y 2. No exijamos medidas perfectas a los demás si luego queremos concienciar sobre la salud mental".

Paula, como cualquier otro personaje público seguido por millones de usuarios, disfruta del cariño de sus seguidores pero también de numerosas críticas, algunas relacionadas con su físico. Y aunque la joven tiene un cuerpazo envidiable en el que no cabe que alguien pudiese afirmar que ha engordado, ha querido adelantarse a los haters.

Apostar por una belleza real es algo que llevan años haciendo muchos famosos, sabiendo la influencia que tienen en miles de personas y en especial en los más jóvenes. Recientemente Lola Indigo también publicaba una imagen en Instagram pertenenciente a la campaña que hizo para Tezenis en la que muestra sin ningún tipo de complejo su celulitis: "mi culo tezenis sin fotoshop porque el cartel no tenia parte de atrás y la celulitis también quería salir".

En la misma línea Becky G aparecía en una foto de Instagram sin maquillar, que si bien era para promocionar un producto de limpieza de cutis, muchos de sus fans agradecieron que mostrase su rostro al natural.