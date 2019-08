Pilar Rubio se come una hamburguesa con oro y las redes la tachan de excéntrica y patética

Pilar Rubio lleva mucho tiempo fuera, entre el viaje de luna de miel con Sergio Ramos y la posterior escapada con sus amigas a Florida, es llegar a España y crear polémica una vez más. Las últimas críticas que ha desatado fueron por el tatuaje en honor a su hijo o la famosa tala de árboles que le supondría un importante valor económico.

Ahora las críticas a la periodista son por la hamburguesa que se ha comido en el Restaurante Hard Rock de Madrid. Sin embargo, no se trata de una 'burguer' cualquiera sino que ésta tenía una lámina de oro en lugar de una loncha de queso encima de la carne.

Los seguidores de la colaboradora no se han quedado con las ganas de compartir lo que sienten, ni mucho menos:

"Me pareces patética", "solo es tirar el dinero", "la madre que os parió la gente muriéndose de hambre mientras comiendo de oro. Pero hay llámalo dios, llámalo energía sino que baje y que lo vea" o "que tristeza, gente que no tiene nada para comer, obvio no es tu culpa", eran muchos de los comentarios que le escribían los usuarios a la mujer de Sergio Ramos.

La fundación Hard Rock Heals ha saltado a la defensa de la periodista y ha confirmado que parte de los beneficios obtenidos en la venta de esas hamburguesas van a finalidades solidarias, pero los 'haters' de la colaboradora de El Hormiguero descocían esa parte.