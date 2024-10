La polémica reacción de Amaia Montero tras la salida de Leire de LODVG

La comunicación oficial por parte de La Oreja de Van Gogh de que su hasta ahora vocalista, la cantante Leire Martíenz, abandona la formación ha dejado a sus fans totalmente boquiabiertos. Una noticia que ha causado conmoción dentro del sector musical y a la que no han tardado en sumarse reacciones por parte de sus seguidores e, incluso, de sus protagonistas.

Apenas unas horas después de la publicación del comunicado en las redes sociales del grupo la propia Leire Martínez ha explicitado a través de los medios de comunicación que ella no suscribe las palabras que aparecen en el documento. "Yo no he firmado el comunicado", ha indicado, mostrando su disconformidad con los términos expuestos por sus excompañeros.

Sin embargo, algunas declaraciones practicadas por Leire durante los últimos meses ya dejaban intuir que algo no iba bien en el seno de La Oreja de Van Gogh, sobre todo después del mediático regreso de Amaia Montero, antigua cantante del grupo donostiarra, a la primera línea de la actualidad musical con su colaboración en directo con Karol G durante uno de sus conciertos en el Santiago Bernabéu y las insinuaciones de su regreso a la formación.

"Es verdad que no me gustan las faltas de respeto. A mi que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada, lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso (...) Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo, que llevo 16 años. Me resulta feo eso, parece que no importa nada", indicó de forma muy tajante en la Televisión Navarra.

En este contexto, muchos fans y usuarios de las redes sociales ven en la salida de Leire Martínez la señal definitiva con respecto al reencuentro de la banda original de La Oreja de Van Gogh, a pesar de que todos los comentarios de los implicados y sus equipos al respecto siempre han descartado esta posibilidad.

En este sentido, el perfil de instagram Yo Fui a EGB ha publicado una imagen de Amaia Montero con el siguiente mensaje "Amaia, calienta que entras". Un post que ha cosechado miles de likes e interacciones, aunque la más destacada ha sido la de la propia protagonista, que ha respondido con dos emojis de un smiley riendo y un corazón.

Una reacción que no ha tardado en generar decenas de comentarios por parte de otros usuarios, muchos de ellos afeando la actitud de la cantante en un momento delicado para su compañera de profesión.