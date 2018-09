Las primeras declaraciones de Selena Gomez hablando de las sobredosis de Demi Lovato

Selena Gomez y Demi Lovato se conocen desde que son muy pequeñas. Sus inicios como chicas Disney les han permitido conocerse y mutuamente y empatizar, ya que las dos sufrieron desde muy pequeñas el precio de la fama. Coincidieron en el set de rodaje de 'Barney and Friends'.

Así, era de esperar que Selena Gomez mostrase su apoyo a Demi Lovato tras la sobredosis de estupefacientes que sufrió la cantante el pasado mes de julio. Los servicios de emergencia encontraron a la intérprete de 'Sorry Not Norry' inconsciente en su domicilio. Tras semanas ingresada, Demi consiguió recuperarse y ahora se encuentra en un centro de desintoxicación. Numerosas veces ha comentado en público sus problemas con el alcohol y las adicciones.

"Me comuniqué personalmente, pero no hice nada público. No quería hacerlo. Yo... la quiero. La conozco desde que tenía siete años, así que eso es todo lo que diré", contó Selena a la edición de octubre de la revista Elle, que asegura que la cantante estaba "al borde del llanto".

Selena Gomez sabe bien cómo es vivir con problemas mentales. Además de la enfermedad autoinmune que padece (lupus) Selena también ha experimentado ansiedad y depresión. De hecho, tal y como ella misma ha contado, ha eliminado de su teléfono móvil la aplicación de Instagram, que solo puede actualizar desde el móvil de una amiga. "No estoy tratando de esconderme, pero si puedo tener un momento para estar con mis amigos me tomaré ese tiempo", cuenta.

"En este momento, estoy muy segura de donde estoy. No me siento errática ni emocionalmente inestable. O como si no pudiera manejar mis emociones, como solía pasarme. Me estoy entendiendo un poco más", explicó a la revista.