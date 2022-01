Primeras palabras de Ana Obregón tras superar el coronavirus: "Una prueba más que me ha puesto la vida"

Te interesa Ana Obregón da positivo en coronavirus y se pierde las Campanadas: este es su sustituto

Ana Obregón despidió el 2021 con la más amarga de las sorpresas. A sus 66 años, la presentadora de televisión se vio obligada a cancelar su aparición en las Campanadas de TVE tras dar positivo en coronavirus y tuvo que permanecer en cuarentena durante varios días, hasta estar completamente recuperada.

Ahora, días después de experimentar en su propia piel los síntomas de la enfermedad, la actriz ha concedido sus primeras declaraciones para Corazón, donde ha hablado sobre cómo vivió esos días y la preocupación que tiene tras haber contagiado a su padre, de 95 años.

"Ya estoy fenomenal", explicaba la presentadora, muy optimista en cuanto a su estado de salud. Tras dar positivo, la madrileña no pudo presentar las Campanadas en la Puerta del Sol junto a Anne Igartiburu, como estaba previsto. Eso sí, tuvo unas palabras de admiración para su compañera: "Estabas radiante Anne, brillabas", le ha dicho emocionada a la presentadora.

Otro año marcado por el luto

La actriz ha confesado que, cuando conoció la noticia de su positivo, no se lo podía creer. "Llevo un año y medio encerrada, de luto. Llevo un año y medio sin ir a un restaurante o a un bar a tomarme una cervecita. No he salido nada más que para trabajar", recordaba la actriz.

Por suerte, los síntomas que ha experimentado han sido leves, parecidos a los de un catarro. Eso sí, la actriz ha advertido también sobre los fallos que dan los tests de antígenos, pues a ella misma le dieron negativo en un primer momento. "No me quedé tranquila porque me sentía rara, como un catarro muy fuerte. Me hice una PCR y me dio positivo. Me dio un ataque de llorera", recordaba la actriz, que ha agradecido la efectividad de las vacunas.

"Esto me demuestra la importancia de las vacunas, que ojalá pudieran llegar a todas partes del mundo porque sería la única forma de acabar con esta pandemia", escribía la actriz en Instagram.

Esta enfermedad, según ha afirmado Ana Obregón, no es más que "una prueba más que me ha puesto la vida". La presentadora ha vivido uno de los años más duros de su vida, tras perder a su madre a los 95 años este mismo año y vivir los primeros meses con la ausencia de su hijo Aless Lecquio, fallecido en mayo de 2020.

Preocupación por su padre

Aunque la actriz ha pasado la cuarentena sola, eso no evitó que la actriz contagiara a su padre, algo que la actriz aún no se ha perdonado. Antonio García, padre de la presentadora, ya ha pasado gran parte del año ingresado en el hospital por problemas de salud. Por suerte, tal y como ha relatado la actriz, parece que la enfermedad no le ha afectado en absoluto.

"Tiene 95 años, es un toro, mi hijo lo decía. No tiene ni un síntoma, menos que yo, pero lo tiene. No está bien y quiero estar aquí con él", reconocía la actriz, que ha decidido apartarse momentáneamente de sus compromisos públicos para pasar más tiempo con él. Y es que parece que este 2022, después de tantas tragedias familiares, la actriz solo quiere una cosa: "Pido un poquito más de tiempo, porque necesito un poquito más de tiempo con él".