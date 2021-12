Ana Obregón da positivo en coronavirus y se pierde las Campanadas: este es su sustituto

Ya despidió el 2020 vestida de blanco y recordando a su hijo Ales Lecquio y este año Ana Obregón tenía el mismo plan para la noche de Fin de Año.

La actriz y presentadora iba a dar las Campanadas una vez más junto a Anne Igartiburu, pero tras conocer su positivo en coronavirus Obregón ha tenido que cancelar su presencia en la Puerta del Sol.

"Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado", ha contado a través de su cuenta de Instagram, donde ha añadido que se encuentra en casa, pasando el virus "como si fuera un catarro superfuerte gracias a las vacunas".

Además, la presentadora ha aprovechado para lanzar un mensaje de concienciación para protegerse de los contagios. "Esta variante vuela, está en todas partes. Os lo dice alguien que no ha salido de su casa en todas las Navidades y sin embargo lo he cogido", dice.

Obregón lamenta no poder compartir este momento tan especial con la audiencia, que desde que falleció su hijo durante el confinamiento se ha volcado en apoyarla y mostrarle su cariño. "Lo que más me entristece es no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle", señala.

Con escasas 48 horas de margen, Televisión Española se ha apresurado a buscar un sustituto que acompañe a Anne Igartiburu para las Campanadas. El elegido es Petrus Jacob, rostro conocido de TVE y director y presentador del programa Aquí la Tierra.