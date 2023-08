Las primeras palabras de la madre de Almudena Cid tras el anuncio de Christian Gálvez

La noticia cayó el pasado fin de semana como un resorte:Christian Gálvez y Patricia Pardo llevan un año casados y que esperan su primer hijo. Así lo anunciaron en sus respectivos perfiles de Instagram el pasado fin de semana, sorprendiendo a toda la prensa nacional. "La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", han escrito.

Los presentadores hicieron oficial su relación en marzo de 2022, cuatro meses más tarde de que Gálvez anunciase su separación con la exgimnasta Almudena Cid, de la que se enamoró en Pasapalabra hace 16 años y con quien estuvo casado más de 11. Una de las relaciones de la televisión más mediáticas y consolidadas.

El rastro que dejó la abrupta ruptura ha hecho que la noticia de la boda secreta de Pardo (39) y Gálvez (43) haya sorprendido tanto. La pareja lleva casada más de un año y ahora están pletóricos de felicidad esperando su primer hijo. Como no podía ser de otra manera, ahora las primeras reacciones al llamativo anuncio copan toda la atención.

La madre de Almudena Cid, Mina Tostado García, no ha tenido ningún problema en hacerlo. Es una declarada fan de su hija y de ello hace gala en su perfil de Instagram, donde comparte todos los logros profesionales de su hija. Así que esta vez no ha sido diferente.

Tostado publicó este lunes una imagen de su hija vestida de gimnasta y acompañó el recuerdo gráfico de un texto. Concretamente, de un poema Libre te quiero, del pensador zamorano Agustín García Calvo:

La obra es un claro homenaje al amor libre que no posee, sino que quiere de forma libre. Habla de que quiere a su persona amada libre, grande, buena, blanca, alta, pero nunca de forma que le pertenezca. Ni a él, ni a Dios, ni a nadie.

Libre te quiero, /como arroyo que brinca /de peña en peña. /Pero no mía.

Grande te quiero, /como monte preñado /de primavera. /Pero no mía.

Buena te quiero, /como pan que no sabe /su masa buena. /Pero no mía.

Alta te quiero, /como chopo que en el cielo /se despereza. /Pero no mía.

Blanca te quiero, /como flor de azahares /sobre la tierra. /Pero no mía.

Pero no mía /ni de Dios ni de nadie /ni tuya siquiera.

Esta pieza ha sido objeto de representación artística en más de una ocasión para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un poema que musicó la voz de Amancio Prada. Su hija ha contestado a la publicación de forma breve y concisa, con un "❤️".

El pasado abril, Almudena Cid insinuaba que había vivido una relación tóxica. En una de sus entrevistas habló sobre amor y relaciones pasadas y futuras: "Lo que pido ahora a una pareja es que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como algo anecdótico y nos podamos reír de eso. Solo pido no vivir en tensión", apuntó la medallista olímpica sin dar nombres, aunque muchos fijaron la mirada en su exmarido Christian Gálvez

Además, Cid ha hablado recientemente en el podcast Lo que tú digas, del comunicador Álex Fidalgo, donde pronunció unas inspiradoras palabras para superar una ruptura: "Me estoy redescubriendo, me tenía olvidada".

La opinión de la familia de Almudena sobre Christian Gálvez

Una fuente cercana a Almudena Cid, que quiso permanecer en el anonimato por su estrecha y diaria relación con ella, reveló a la revista Semana la sorpresa en el entorno de la gimnasta cuando se conoció la relación con Patricia: "Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué".

Según sospechaba su familia, todo apunta a que la relación de ambos se fue fraguando mientras aún estaba con la gimnasta, pero no son más que hipótesis por parte de sus allegados.

Tampoco es esta la primera vez que su madre, Mina, ha publicado una sospechosa publicación. En marzo de 2022 el ritmo de su muro de Instagram, que era una especie de homenaje a la carrera profesional de su hija, se rompió con la publicación de una infografía sobre la manipulación emocional que fue entendida como un dardo directo a su exnuero.

Se destacaban los rasgos del "manipulador emocional", enumerando que "embauca con la palabra", "no aceptan su culpa" y "te cuestionan a ti y a tu salud mental".