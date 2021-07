¿Por qué Mila Kunis y Ashton Kutcher solo lavan a sus hijos si huelen mal?

Mila Kunis y Ashton Kutcher han dado unas declaraciones que han dejado a la audiencia un tanto mosca. La pareja de actores, que tiene una relación estable desde el año 2012, se dieron el sí quiero en 2015 y poco después tuvieron a sus dos hijos. Wyatt, de 6 años, y Dimitri de 4, a los que al parecer solo lavan cuando están "sucios".

Tanto Kunis como Kutcher han contado en el podcast Armchair Expert que no les gusta abusar de los geles de baño, algo que aseguran que puede ser perjudicial para su epidermis y que podría derivar en otros problemas cutáneos. Así, la pareja solo lava a sus hijos cuando los ven terriblemente sucios o directamente huelen mal.

"Tenemos que prevenir la pérdida de los aceites naturales de la piel, y eso ocurre si nos restregamos con una barra de jabón todos los días. Para mí, la regla está muy clara: si se puede ver la suciedad en ellos, lávales. En el caso contrario no tiene mucho sentido", ha explicado la artista.

Además, la actriz ha explicado que durante su infancia, al no tener agua caliente, solo recurría a la ducha cuando era estrictamente necesario. "Cuando era pequeña no teníamos agua caliente que fuera corriente, así que tampoco es que me duchara mucho. Cuando he tenido hijos, tampoco les he bañado siendo recién nacidos. Nunca he sido de esas madres que bañan a sus niños tan pequeños", señaló antes de revelar que en su día a día no utiliza jabón para su cuerpo. "Yo no lavo mi cuerpo con jabón todos los días. Pero me lavo las axilas, los agujeros y las tetas", remató.

Por su parte, Ashton Kutcher subrayó las palabras de su mujer y añadió que solo se lava las axilas y la entrepierna. "Nunca nada más", dijo.