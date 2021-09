¿Qué es la perimenopausia? La fase que atraviesa Gywneth Paltrow y le hace sentirse "apalizada"

Gwyneth Paltrow ha hablado sobre un tema muy importante en Ask me anything, el podcast de su web Goop. La actriz ha querido tratar el tema de la perimenopausia, una fase en la que se encuentra que le está provocando fuertes desajustes hormonales.

¿Qué es la perimenopausia?

La perimenopausia significa literalmente "alrededor de la menopausia" y hace referencia al proceso que experimenta una mujer cuando su cuerpo, de manera natural, va hacia la menopausia que marca el final de su etapa reproductiva.

No hay una edad especifica para experimentar la perimenopausia. Si bien la mayoría de las mujeres experimentan los primeros síntomas entre los 40 y 50 años, algunas mujeres entran en la perimenopausia en la década de los 30.

¿Cuáles son los síntomas de la perimenopausia?

Periodos menstruales irregulares. La ovulación se vuelve imprevisible dando lugares a ciclos menstruales más largos o más cortos.

Los cambios hormonales que se producen durante la perimenopausia pueden provocar sofocos que distinta duración.

Problemas para dormir. Esto viene relacionado con los sofocos, que impiden que el cuerpo se relaje para conciliar el sueño.

Cambios de humor. Otra consecuencia de los cambios hormonales y a los sofocos. Mayor riesgo de sufrir depresión.

Problemas vaginales y de vejiga. Durante la perimenopausia bajan los niveles de estrógenos. Esto puede provocar por un lado a la sequedad vaginal, y por otro hace que la mujer sea más vulnerable a sufrir infecciones vaginales. Además, la pérdida de tejido puede dar lugar a la incontinencia urinaria.

Cambios en el colesterol. La bajada de estrógenos favorece el aumento del colesterol en lipoproteínas de baja densidad, lo que conocemos como el 'colesterol malo'.

Pérdida ósea. Aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis ya que al disminuir los estrógenos los huesos pierden densidad con más rapidez de la que lo regeneran.

Disminución de la fecundidad. La ovulación irregular disminuye la capacidad de concebir, aunque siempre que se produzca una ovulación hay probabilidad de embarazo.

Gwyneth Paltrow ha hablado de algunos de estos síntomas en tu podcast: "Me encuentro completamente dentro de la perimenopausia. Todo es totalmente irregular y una sorpresa continuamente. Mis emociones también están a flor de piel. A veces me acuesto por la noche y mi corazón se acelera. Las hormonas no son ninguna broma. A veces me siento como si fuera una pelota atada al final de un cordón, y me diesen una paliza".

Se ha pasado a la dieta paleo

A esto hay que añadir que la actriz continúa luchando contra las secuelas de la covid-19, motivo por el que ha decidido cambiar su alimentación para reducir la inflamación y el dolor que padece.

"No soy vegetariana, aunque siempre he intentado que las verduras sean el alimento principal de mis platos. Pero en este momento, sigo una dieta paleo, lo que ha cambiado las cosas para mí recientemente", ha explicado haciendo referencia a este tipo de alimentación que se basa en los alimentos que se podían encontrar en la era paleolítica mediante la caza y la recolección.

"Todavía estoy lidiando con un poco de Covid de larga duración y tengo algo de inflamación. Así que me he centrado en reducir esa inflamación. Me encanta el pescado. También como algunas aves siempre que se críen de una manera que no sea en una fábrica. Sé que es un problema moral para mucha gente. No he comido carne roja durante unos 22 años, pero tras una anemia severa, se me sugirió que comiera un poco de carne de res alimentada con pasto de vez en cuando. Entonces, a veces lo hago, pero tiendo a no hacerlo", ha añadido.