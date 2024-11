Quién es la actriz Silvia Marty: su edad, la serie que le dio la fama y los rumores de que sale con un actor

Silvia Marty se convirtió en todo un icono de la televisión cuando dio el salto al estrellato a través de la serie Un paso adelante. Tan solo con 22 años, la actriz encarnó a Ingrid Muñoz, un papel que le dio muchas alegrías.

Nacida en El Masnou (Cataluña) en 1980, a sus 44 años la intérprete puede decir que es un reconocido rostro de la pequeña pantalla. Tras el éxito arrollador de la serie de baile y el posterior grupo UPA Dance, Marty ha ido enlazando proyectos audiovisuales hasta hoy.

Por ello, se la ha podido ver en series como Hospital Central, Los Serrano, Acacias 38, LEX, Machos Alfa y Amar en tiempos revueltos. A su vez, Marty ha saltado a la gran pantalla con películas como El hombre de arena y La memoria del agua. Pero, además, se ha subido al escenario en numerosas ocasiones, como en la obra Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?.

Más allá de su amplia carrera, Silvia Marty tiene una vida personal de lo más llamativa, marcada por una elación con un compañero de profesión.

Cómo se siente con sus inicios en Un paso adelante

"Empezar en una serie así me hizo aprender mucho sobre el manejo de las cámaras, es muy diferente al teatro, de donde yo venía. De alguna forma era una escuela a nivel técnico de la que aprendí muchísimo. Lo que más me gusta de esta profesión es que estás en constate aprendizaje. Yo siempre estoy formándome de alguna forma, lo he hecho durante toda mi carrera", contó en una entrevista para Madmenmag.

Silvia Marty en la promoción de 'Machos Alfa' | GTRES

"Mucha gente se sigue acercando para decirme que gracias a mi personaje en UPA Dance se han atrevido a hacer cosas en la vida: Desde dedicarse a lo que querían hasta salir del armario. Yo jamás habría pensado que tenía ese impacto, pero me parece una maravilla. En ese momento no podíamos procesarlo, solo procesábamos que la serie tenía éxito, pero el éxito es relativo, claro", expresó para el citado medio, orgullosa.

Ahora se la puede ver con frecuencia en los teatros de Cataluña, donde también rueda asiduamente. Y esto, tal y como ha expresado en Madmenmag, le hace mucha ilusión: "Desde pequeña hice mucho teatro allí, y también de adolescente. Me apetecía muchísimo porque parte de mi familia está allí, estar en contacto con los orígenes es muy bonito. El otro día grababa por sitios donde paseaba de pequeña y es algo muy lindo a nivel nostálgico, conectas con esa parte de tu infancia, tienes recuerdos en casi cada punto…".

Sus proyectos al margen de la actuación

Silvia Marty es una artista polifacética, y lo demuestra al diversificarse profesionalmente: la actriz tiene una marca de moda, Les Rousses, pues ella viene de una familia vinculada al sector textil.

"Nació bajo la premisa de cómo sería la maleta perfecta, porque me encanta viajar. La típica pregunta de '¿qué meterías en la maleta?'. Soy muy del mediterráneo, he crecido aquí y es parte de mi identidad, entonces es ropa que va un poco en esa línea, con el formato de colecciones cápsula, muy atemporales, prendas que acaban siendo de esas que sigues poniéndote con el paso de los años", describe sobre la marca.

Para ella es un proyecto que le aporta mucho a nivel persona, pero también "algo de business": "Me cuesta mucho promocionarme a mí misma en general, pero en esto es diferente, no siento un peso por el que nadie me juzgue. Mi trabajo de actriz busco que sea perfecto, aquí no tanto porque puedo experimentar, preguntarme '¿y qué pasa si esto no sale?'".

¿Tiene pareja?

La actriz ha mantenido su vida personal en total discreción, pero eso no impide que se la pueda ver en alguna ocasión compartiendo su vida con alguien. De hecho, en los últimos años se ha rumoreado que podría tener una posible relación con el actor Bart Santana, quien se dio a conocer en la serie Física o Química. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado esta información.

Apasionada de la naturaleza

Silvia Marty disfruta mucho de sus giras teatrales, y no solo por amar la profesión en la que trabaja, sino por permitirle adentrarse en los mejores rincones de la geografía.

Según muestra en su cuenta de Instagram, donde la actriz recopila 88,2 mil seguidores, la intérprete disfruta como la que más de las playas de cualquier lugar, pero también de las calles de pequeños pueblos, praderas y paisajes montañosos.

Al margen de lo que viaja por trabajo, también destaca los lugares que se recorre por puro ocio. Así, en la misma línea, Maty deja ver en redes sociales lo que disfruta de recorrerse el mundo.

Su cuenta de Instagram también es un reflejo de la visa sana que lleva la actriz. De vez en cuando, comparte con sus seguidores que practica yoga y otros deportes que la mantienen en forma.