¿Quieres sentirte como una Spice Girl? Airbnb adapta su autobús original en una casa para alquilar

Cómo olvidar aquella fantasía de autobús en la que viajaban las Spice Girls en su película 'Spice World'. El autocar, un clásico bus urbano londinense, estaba estampado con la bandera de Inglaterra y en él discurrían las conversaciones más íntimas del grupo.

Este año las 'chicas picantes' vuelven a los escenarios y queda muy poco para verlas en concierto. El próximo mes de junio comienza el tour y.. ¿Qué mejor manera de completar una experiencia Spice que durmiendo en el auténtico Spice Bus?

Si los 90 fueron tu época dorada y la nostalgia te invade, esta es tu oportunidad. La plataforma AirBnb alquila el autobús en el que Victoria Beckham, Mel B, Geri Halliwel, Mel C y Emma Bunton hicieron de las suyas. Además, todo está decorado con inspiración Spice total: coleteros de pompón, estampados con animal print...

El autocar tiene capacidad para tres huéspedes. La reserva estará activa desde el 22 de mayo, para alojarse durante los días 14 y 15 de junio.

"El objetivo de la plataforma Airbnb es lograr que los huéspedes disfruten de viajes únicos e inolvidables, tanto si visitan una ciudad nueva como si van a redescubrir un destino que ya conocen. Ser una de las primeras personas que se alojan en el famoso Spice Bus es un sueño hecho realidad para cualquier fan del grupo y una forma irrepetible de divertirse con familiares o amigos", asegura Hadi Moussa, director general de Airbnb en Europa del Norte.

La formación no estará al completo, ya que Victoria Beckham ha anunciado que no participará este regreso. Algo que ya pudimos saber cuando Mel B apareció en una fiesta de Halloween disfrazada de Victoria Beckham, sosteniendo un cartel en el que se leía: "No, no voy a salir de gira". Su novio, Gary Madatyan, se disfrazó de David Beckham con otro cartel que decía: "Por favor, por favor, por favor, hazlo por los fans de las Spice Girls".