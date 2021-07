Ramzi Boukhiam, el surfista olímpico que ha sido relacionado con Rihanna

A sus 27 años, Ramzi Boukhiam ha hecho de su pasión su profesión. El atleta, que comenzó con solo 9 años a competir en el surf, ha sido el centro de todas las miradas durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Su evidente atractivo físico despertó ya algunos comentarios durante la ceremonia de inauguración, donde participó como abanderado de Marruecos, pero la competición en las playas de Tsurigasak ha movido la curiosidad de más de un seguidor.

El joven marroquí habla de Tokio 2021 como "un sueño" y, aunque los buenos resultados no le hayan acompañado durante las competiciones, Boukhiam vuelve a su país convertido en el sex symbol de los Juegos Olímpicos.

En las redes sociales le siguen 86.000 personas que disfrutan de las acrobacias y habilidades del joven sobre la tabla, su mejor aliada para dominar las olas.

El affair con Rihanna

No es la primera vez que su nombre salta a los titulares. Ya sucedió algo parecido en el año 2017, cuando salieron a la luz unas imágenes suyas dándose un baño muy relajante junto a la cantante Rihanna. Aunque no se les volvió a ver juntos nunca más, la prensa no tardó en relacionarlos como un "rollete de verano".

Sus inicios en el surf

Boukhiam se subió por primera vez a una tabla gracias a su hermano y una vez lo probó, no pudo volver a bajarse. "Mi hermano ya hacía surf y me invitó a que yo probara. Me encantaron las sensaciones. En 2003 participé en mi primera competición y la gané sólo ocho meses después de empezar a entrenar. Fue entonces cuando supe que quería hacer esto durante toda mi vida", contó el joven, de madre holandesa y padre marroquí.

Además, en su país natal ha podido desarrollar su carrera en el surf, una disciplina que le ha llevado hasta los Juegos Olímpicos. "Marruecos es especial, tenemos grandes olas en nuestros 3.200 kilómetros de costa. Siempre tenemos buenas vibraciones. La gente es súper buena, muy hospitalaria", explicó Ramzi en un vídeo que colgó en sus redes sociales.