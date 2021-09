Sin rastro de Britney Spears: ¿por qué ha desaparecido de Instagram?

Britney Spears es una de las artistas más asiduas a Instagram, plataforma que utilizaba para explicar algunos momentos de su día a día como cuando se compró su primer iPad o para deleitarnos con sus particulares bailes con canciones que le inspiran.

Durante los últimos meses, también hemos visto una serie de imágenes en topless de las que explicó el motivo: "Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel. En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata cuando una mujer es sexy y quiere quitarse una capa de ropa. No, no estoy hablando en un club de striptease o en una actuación. Un ejemplo práctico sería estar en tu coche y darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano. La reacción inmediata de cualquier mujer sería quitarse esa capa de ropa y pensar '¡Maldita sea, me siento mejor!' ¡Por eso crees que te ves mejor!".

Pero sin duda la gran noticia que dio recientemente en su Instagram fue su compromiso con Sam Asghari, hace tan sólo unos días. La cantante publicó un vídeo de lo más emocionada mostrando su anillo de pedida, mientras que él compartía una significativa foto en la que ella mostraba su anillo en un primer plano a modo de peineta.

Sin embargo, toda esta euforia ha desaparecido de la red, ya que la cuenta de Britney Spears es inexistente. Sin aviso previo, la cantante ha decidido desactivar esta red social en la que tanto contenido compartía. Según recoge CNN, una fuente cercana a Britney ha revelado que ha sido ella misma la que ha tomado esta decisión y que era algo "que quería hacer desde hace un tiempo".

A dos semanas de su audiencia judicial

Esta ausencia en redes sociales llega tan sólo dos semanas antes de que la artista se enfrente a la audiencia judicial que podría determinar si continua o se suprime la tutela ordenada por la corte.

Recordemos que Britney llevaba 13 años bajo la tutela de su padre, que si bien finalmente ha renunciado a controlar las ganancias de su hija, la artista continua tutelada sobre sus asuntos personales.

En más de una ocasión se cuestionó los tipos de contenido que publicaba Britney Spears en su cuenta de Instagram, como cuando Brian Littrell, miembros de los Backstreet Boys le sugirió que no publicase fotos semidesnuda "porque no le hacia nada bien" si quería recuperar su tutela.

Por tanto, quizá se trata de una decisión inteligente de la artista para evitar más críticas ante un momento tan importante.