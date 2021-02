Rozalén comparte una preciosa lección de su madre que todos tendríamos que aprender

Rozalén ha compartido en su cuenta de Instagram una profunda reflexión en la que se unen conceptos como la fugacidad y el valor de los recuerdos. Junto a la fotografía de una imagen suya enmarcada, la cantante cuenta que su madre guarda los recortes de las revistas en las que participa y las expone por su casa para verlas siempre.

"Mi madre recorta las fotos de las revistas en las que aparezco y las enmarca. Esta descansa sobre el cabecero de su cama. Decora con mariposas de colores las paredes de su casa", dice en sus primeras frases, para luego profundizar sobre la inutilidad de acumular recuerdos 'digitales' para luego no tenerlos presentes en nuestro día a día.

"No comprende porqué guardo en un móvil miles de fotografías. Porqué no las imprimo. Porqué no las veo. Ella no es esclava de redes ni wassaps", cuenta. Su madre, como tantas otras, prefiere llenar su casa de marcos, fotografías y recuerdos que la acompañen a cada paso.

"Por eso le dediqué tiempo y le preparé un álbum de cientos de recuerdos. Para que no se olvide de la maravillosa vida que me ha ofrecido...", termina la cantante, que ha querido que su madre fuese consciente de la cantidad de veces que ha sido responsable directa de la felicidad de su hija. Y es que el amor de un padre o una madre es incondicional pase lo pase.

"Tu madre es la mejor y se sube contigo al escenario y cantáis. Tu padre se sienta en una silla tras el escenario orgulloso a más no poder de ti sois geniales", comentó la cantante Sofía Ellar, emocionada por las palabras de Rozalén. "Que linda!", decía Sara Baras. Más de 18 mil personas le daban a 'me gusta'.