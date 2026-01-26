Rumor desmentido: Bad Bunny no llevará un vestido en la Super Bowl 2026

Son muchos los detalles sobre los que se está especulando acerca de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl el 8 de febrero. El puertorriqueño llegará al estadio de Santa Clara (California) a hacer historia, por lo que hay una gran expectación en esta cita musical en el descanso del medio tiempo.

Sin embargo, algunas de las informaciones que circulan no son verdaderas, y ese es el caso de una supuesta prenda de vestir que iba a vestir el intérprete de Callaíta: el artista no llevará puesto un vestido.

Así que no, los rumores no son ciertos. Parece que Bad Bunny tomará decisiones controvertidas de cara a la opinión popular, pero su vestimenta no será una de ellas. Tal y como publica TMZ, fuentes de la producción han negado que el artista vaya a llevar un vestido.

Sin embargo, estas mismas fuentes no han confirmado los outfits que lucirá Bad Bunny en su show.

Trump, en contra del show de Bad Bunny

No todo el mundo mira con buenos ojos que el puertorriqueño sea el encargado de actuar en el mayor evento deportivo de Estados Unidos. Uno de ellos es Donald Trump, el presidente del país, quien ha desvelado a New York Post que no acudirá al espectáculo. "Está demasiado lejos", ha dicho sobre el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara (California). "Yo iría. He tenido grandes aplausos en la Super Bowl. Les gusto. Iría si, ya sabes, fuera un poco más corto", ha añadido.

Trump niega que el motivo de su ausencia sean las elecciones musicales del evento, ya que tanto Bad Bunny como Green Day —que actuará en la apertura— son perfiles críticos con el presidente. Sin embargo, el político sí carga contra ambos artistas: "Estoy en contra de ellos", ha comentado para New York Post. "Creo que es una elección terrible. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible", ha opinado Trump, que sí acudió a la Super Bowl 2025.