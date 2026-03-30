Ruslana y Martin cantan 'Puedes contar conmigo' de La Oreja de Van Gogh en Bilbao

Martin en el concierto de Lola Índigo / Ruslana en Instagram | Getty Images / Instagram: @ruslanaa

Los fans de Ruslana esperaban ansiosos la llegada de su gira Catarsis: Donde lo efímero se vuelve eterno y, desde luego, la canaria no ha defraudado con la expectativa.

Tras el exitoso estreno de su EP CATARSIS, la exconcursante de OT ha actuado en Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao, cuatro fechas únicas en las que ha cantado por primera vez en directo temas como que duela bien o casi nada.

Con su cierre de gira en el Kafe Antzokia de Bilbao, Ruslana ha querido además ponerle la guinda al pastel, trayendo por sorpresa al escenario a su compañero de edición Martin Urrutia.

Y por si esto fuera poco... ¡Cantaron un tema de La Oreja de Van Gogh! Concretamente, cantaron Puedes contar conmigo, uno de los temas de su disco de 2003, Lo que te conté mientras te hacías la dormida.

El cantante apareció sobre el escenario durante la primera estrofa del tema, provocando gritos de euforia entre los asistentes.

Sin lugar a dudas, esta actuación fue uno de los momentos más memorables de la noche, un recuerdo inolvidable para todos los asistentes.

Un buen momento de sus carreras

Tras su salida de la Academia, ambos artistas han sabido adaptarse y encontrarse un hueco dentro de la industria, ampliando cada vez más sus bases de fans con cada nuevo tema que lanzan.

En el caso de Ruslana, su primer EP Catarsis está siendo todo un éxito, ha actuado junto a grandes artistas como Sebastián Yatra y ha llegado incluso a actuar en la película A fuego.

Por su parte, Martin aún tiene pendiente su próxima gira INSOLACIÓN TOUR, ha trabajado como actor en proyectos como Mariliendre y tiene pendiente el estreno de su disco Insolación, tras sus éxitos Otro Verano y Nuevos Recuerdos.