De Santi Millán a Colin Farrell: nueve famosos victimas de filtración de vídeos sexuales

Santi Millán está siendo noticia durante las últimas horas debido a una desagradable polémica. El presentador ha sido víctima de la filtración de un vídeo en el que aparece grabándose mientras mantiene relaciones sexuales con una mujer cuya identidad se desconoce.

Un escándalo al que se le suma que la protagonista del vídeo no es Rosa Olucha, la pareja del actor desde 2001 y con quien tiene dos hijos en común. Por el momento, Millán no ha querido hablar mucho sobre lo ocurrido, pero sí que ha recalcado que se trata de un delito.

En España, difundir imágenes sexuales de alguien está contemplado como delito en el Código Penal, recogido en el artículo 197.7°. Por este motivo, el autor de la difusión puede enfrentarse a una pena de tres meses a un año de cárcel o a una multa económica por revelación de secretos.

Famosos que han sido víctimas de la filtración de un vídeo sexual

Santi Millán no ha sido el único famoso que ha sido víctima de una filtración de este tipo. Son muchas las caras conocidas, tanto en España como internacionalmente, que han visto como su intimidad salía a la luz y se han tenido que enfrentar en una batalla legal para que los autores de la difusión reciban su correspondiente sanción.

Alberto San Juan

Alberto San Juan // Europapress

En 2007, se difundió un vídeo del actor Alberto San Juan manteniendo relaciones sexuales con una chica en la playa. En 2014, el actor habló de lo sucedido durante una entrevista con Risto Mejide: "Fernando Trueba me quitó el agobio diciéndome: 'Has salido en Internet follando en una playa en una situación maravillosa. No has salido pegándole a un niño o robando a una anciana".

Colin Farrell

Colin Farrell // Getty

Colin Farrell tuvo que frenar en 2006 la difusión de su vídeo sexual junto a exconejita Playboy, Nicole Narain. A pesar de que él mismo grabó el vídeo, fue Nicole la que vendió la cinta sin su consentimiento cuando ya no estaban juntos.

El intérprete consiguió que un juez de Los Ángeles prohibiese la difusión considerándolo un delito.

Ana Obregón y Micky Molina

Ana Obregón confiesa la promesa que no pudo cumplir a su hijo Aless Lequio // Gtresonline

En 2001 la revista Sorpresa publicó unas imágenes de Ana Obregón y Micky Molina, que por aquel entonces estaban juntos, practicando sexo en el interior de un coche. La actriz y presentadora demandó a la publicación por la difusión de estas fotografías, pero el caso falló a favor de la revista y tuvo que pagar 30.000 euros.

Kim Kardashian

Kim Kardashian, en la gala MET 2022 // Gtresonline

Antes de convertirse en una de las personas más famosas del planeta, Kim Kardashian era conocida por ser la amiga —y asistente— de Paris Hilton. Fue en 2007, cuando a raíz de la filtración de un vídeo sexual de Kim con su pareja por aquel entonces, el rapero Ray J, cuando se hizo mundialmente conocida.

Kim demando a la empresa que alojó el vídeo, una de las distribuidoras de vídeos porno más importantes, y llegó a un acuerdo por cinco millones de dólares. A pesar del duro trago, Kim aprovechó este episodio para lanzar su carrera al estrellato. Ese mismo año, el clan Kardashian firmó la primera temporada de su famoso reality show.

Antonio Canales

En 2011, el programa ¿Dónde estás, corazón? publicó unas imágenes del bailarín Antonio Canales practicando una felación a Juanjo, su pareja por aquel entonces, en la playa Sitges, en Barcelona.

Lejos de haber sido cazados por los paparazzi de forma fortuita, más tarde se supo que Juanjo había pactado con un fotógrafo las imágenes a cambio de 14.000 euros. El propio Canales habló de lo ocurrido en el programa Espejo Público.

Rob Lowe

Rob Lowe // Getty

En 1989 el actor Rob Lowe vivió uno de los momentos más complicados de su carrera al filtrarse un vídeo en el que aparecía teniendo relaciones sexuales con dos jóvenes, una de 22 años y otra de 16, en una habitación de hotel de Atlanta, Georgia.

Cuando Lowe se metió en la ducha, las dos jóvenes le robaron 200 dólares de la cartera y huyeron de la habitación con el vídeo. Aunque la ley de consentimiento en este caso estaba fijada en 14 años, sólo los mayores de 18 podían aparecer en una grabación de este tipo. Por lo que los padres de la menor de 16 año demandaron al actor, que llegó a un acuerdo con ella fuera de los juzgados.

Fue cuando los padres de la joven llevaron a Rob Lowe a juicio cuando se filtraron los dos vídeos, perjudicando enormemente a su trayectoria profesional.

Olvido Hormigos

Olvido Hormigps // Gtres

Olvido Hormigos, exconcejala de Los Yébenes, se hizo famosa cuando se filtró un vídeo de ella masturbándose dirigido a su amante, en 2012. Al igual que ocurrió con Kim Kardashian, la expolítica supo aprovechar la polémica para dar el salto al mundo mediático, colaborando en programas de televisión desde 2013.

Paris Hilton

Paris Hilton // Getty

Desde que se hizo mundialmente conocida hace ya varias décadas, Paris Hilton ha protagonizado varias polémicas. Pero sin duda, la más sonada fue la filtración de un vídeo de contenido sexual con Rick Salomon, su pareja cuando ella tenía 24 años.

Fue el propio jugador de póker el que filtró el vídeo con la exheredera. “Durante el resto de mi vida la gente me iba a juzgar y a pensar en mí de una manera diferente por un momento privado con alguien en quien yo confiaba y amaba”, reveló Hilton a Los Ángeles Time.

Pamela Anderson

Pamela Anderson y Tommy Lee, en una imagen de 1995 // Gtresonline

Uno de los vídeos sexuales de famosos más comentados en la historia de Internet ha sido el protagonizado por Pamela Anderson y Tomy Lee, en 1995. El vídeo se filtró en el portal para adultos Internet Entertainment Group y se convirtió en todo un fenómeno alcanzando unos ingresos de 63 millones de dólares.

Años más tarde, la actriz volvió a ser protagonista de la filtración de otros vídeos sexuales caseros con Rick Salomon y John Rose.