Sara Carbonero, ingresada tras sufrir una recaída en el cáncer de ovarios

La periodista Sara Carbonero ha sufrido una recaída en el cáncer de ovarios que padece desde mayo de 2019. La periodista lleva ingresada desde el pasado 5 de febrero en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid para afrontar este nuevo revés en su vida, una noticia que llega pocos días después de haber soplado las velas de su 37 cumpleaños. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones y no faltó la de su marido Iker Casillas.

ARROPADA POR SU FAMILIA

La revista Semana lleva en portada las imágenes de Iker Casillas entrando y saliendo de la clínica, donde también la acompañan su madre, su hermana y su fiel amiga la periodista Isabel Jiménez. El jugador de fútbol mostraba un perfil serio y preocupado por este nuevo bache en la vida de su mujer, que se enfrenta a una recaída del cáncer de ovarios que le diagnosticaron en 2019, según informa ABC.

COMPLICACIONES EN LA SALUD

Se han filtrado pocos detalles sobre el estado de salud de la presentadora, que afronta este 2021 una pequeña complicación en el cáncer de ovarios que superó hace dos años.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada. Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente...", escribía la periodista poco después de superar el infarto que sufrió Iker Casillas también en mayo de 2019.

UNIDOS FRENTE A LA ADVERSIDAD

Son muchos los rumores que se han vertido sobre la estabilidad de la pareja, que según varios medios habría superado varias crisis durante su matrimonio. De hecho, hace poco apuntaban a que la pareja estaba haciendo vidas separadas en su regreso a Madrid, algo que Iker Casillas se preocupó de desmentir con una bonita felicitación pública de cumpleaños a su mujer.

"37 inviernos. Muchas felicidades !! El baile sigue... hay que bailar hasta el final!!", escribía el portero, un mensaje al que Sara respondía 'pero por supuesto' en forma de hastag, unido al emoji de un corazón.