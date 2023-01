Selena Gomez afirma que está soltera tras rumores de relación con Andrew Taggart de The Chainsmokers

Selena Gomez está harta de que la relacionen sentimentalmente con cada hombre con el que se le ve pasar tiempo de ocio de la manera más desinteresada posible.

La intérprete de Baila Conmigo ha sido recientemente emparejada por internet y la prensa con el integrante del grupo The Chainsmokers, Andrew Taggart, pero nada más lejos de la realidad.

Ambos artistas disfrutaron de una noche de bolos en una bolera de Nueva York y fueron fotografiados por los paparazzi, que difundieron las fotos junto con el rumor de noviazgo.

Selena, cansada de que le saquen novios de debajo de las piedras, ha optado por desmentir esa supuesta relación con Drew a través de un sencillo y conciso story de Instagram.

"Me gusta demasiado estar sola", ha escrito la cantante en su historia junto al hashtag #iamsingle (estoy soltera).

Actualmente la artista se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales y personales y no tiene tiempo para tonterías: su exitosa serie de Disney + Only Murders in the Building acaba de ser renovada por una tercera temporada, y se unirán al elenco su íntimo amigo Paul Rudd y la icónica Meryl Streep.

Además la cantante está preparando el lanzamiento de su próximo álbum, que parece que verá la luz antes de lo que pensamos. "Oh, está llegando", respondió a una fan que le preguntó cuando podríamos escuchar su nuevo disco.

Además, la cantante acaba de regresar de unas vacaciones de ensueño junto a sus amigos, entre los que se encuentra la pareja formada por los Peltz-Beckham Nicola y Brooklyn.

Y por supuesto no podía faltar entre sus logros el éxito de su línea de maquillaje Rare Beauty.