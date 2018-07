Selena Gomez explica por qué no quiso grabar con Maluma

Selena Gomez ha aclarado por fin por qué no se ha materializado una colaboración con Maluma , a pesar de que el colombiano dejó claro que era un gran admirador de la cantante y que quería trabajar con ella.

En marzo del año pasado ambos comenzaron a seguirse en Instagram. Poco después, durante una entrevista para Billboard, Maluma al miró a cámara para decirle directamente: "Selena, ¿cómo estás? Me encantaría hacer una canción contigo. Eres una admiración muy grande, Dios te bendiga".

Selena Gomez cuando, que había criticado a Maluma por la letra de su canción Cuatro Babys, hasta ahora no se había pronunciado al respecto de este ofrecimiento, solo un "acercamiento", que explicaba así el propio Maluma: “Tuvimos la oportunidad de hablar una vez, y le dije que quería trabajar con ella, pero ella empezó a hacer su disco. Puede que estuviese muy ocupada o algo, pero dejamos de hablar”, explicó.

“Sería un sueño trabajar con ella, sería tan hermoso. Ella es una gran inspiración y un gran ejemplo. Sería un honor compartir una canción con ella. Sería hermoso”, añadió para E! News.

Maluma en el vídeo Hands On Me / YouTube

Pero por fin sabemos qué opina Selena Gomez de una posible colaboración, lo ha explicado en una entrevista con Clever Tv: "Mmm, no lo sé. Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas. Es todo lo que diré, ya que quiero que el empoderamiento femenino esté siempre presente en mi vida”.

Al parecer Selena comparte la indignación que muchos sintieron cuando Maluma estrenó su canción Cuatro Babys. La misma que llevó a Ana Guerra a contestar tajantemente que no colaboraría con Maluma aunque se lo pidiera: "Tengo principios por delante de cualquier cosa".

Parece que el mismo Maluma está cerrándose puertas con muchas cantantes femeninas. ¿Le hará esto reflexionar sobre las letras de sus canciones?