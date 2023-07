Shakira, presente en la Final de Kings League: Manuel Turizo canta 'Copa vacía'

El Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid fue el escenario, el pasado sábado 29 de julio, de la final de la Kings & Queens League, el torneo de fútbol organizado por Gerard Piqué e Ibai Llanos. El evento deportivo ha congregado a más de siete mil personas y, como en todos los grandes eventos, ha dado su correspondiente espacio a la música y el espectáculo.

Uno de los artistas invitados fue el cantante colombiano Manuel Turizo, que lanzó este verano Copa vacía junto a la gran Shakira, cuya separación del exfutbolista y empresario Piqué ha sido una de las noticias de más recorrido del último año. Justo la noche de la actuación, el tema cumplía un mes desde su lanzamiento y Turizo lo celebró de la mejor manera posible: interpretando el single en un evento deportivo de gran envergadura.

No era ninguna sorpresa: la voz de Shakirase escuchó en el estadio, aunque la cantante no estuviera presente en el escenario. A ella no le hace falta acudir a un evento para estar presente.

¿Lo ves? Así /A este ritmo no puedo seguir /Ya no sé qué más hacer /Para obtener más de ti /¿Por qué no quieres cuando yo quiero? /Estás más frío que el mes de Enero /Pido calor y no das más que hielo, sonaba en el recinto al comenzar la melodía delhit reguetonero. Como era de esperar, al sonar el tono de la colombiana todo el mundo tuvo presente al excentral del FC Barcelona, que además de ser organizador del evento, es de quien parece hablar la canción, a pesar de que su autora hable de que la sirena que protagoniza la historia de esta canción y su vida con el exfutbolista sea "pura coincidencia".

Shakira y el significa oculto del videoclip de 'Copa Vacía', con Manuel Turizo

El tema narra la vida de una sirena que, haciendo un enorme sacrificio por amor, abandona la libertad del agua del mar para estar encerrada en una pecera. Una analogía que recuerda a lo que la colombiana contó sobre su vida en Barcelona con su expareja Gerard Piqué. Allí se mudó para crear un hogar, formar una familia y seguir a su chico de entonces en sus metas profesionales en el fútbol.

En su primera entrevista tras hacerse pública su separación, con Elle, la artista reconocía que había aparcado su vida laboral para apostar por la personal. "Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", manifestaba.

La actuación del cantante de 23 años Manuel Turizo estuvo acompañada de otras como las batallas de gallos de los freestylers Gazir, Blon, Aczino y Mecha y la cantante cabeza de cartel, que se encargó de cerrar la noche, Nicki Nicole.