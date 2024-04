Aitana comparte un vídeo tocando al piano 'Cuándo Será' y Sebastián Yatra le escribe una romántica dedicatoria

Se encontraba sumergida en el proyecto que fue su tercer disco a la vez que rodaba la serie La Última, así que componer una canción de cero para su primera película le resultó imposible.

Los compromisos profesionales impidieron a Aitana sentarse a crear una canción para Valentina, la protagonista de Pared con Pared, pero encontró solución.

Existía una balada que hacía tiempo que había grabado con Sebastián Yatra, un tema que nunca vio la luz. Le pidió al colombiano permiso para poder quedársela, cambiarle la letra y convertirla en para la banda sonora de su primera película. Él aceptó y así nació Cuándo será.

La trabajó, la ensayó al piano y aquello quedó grabado en un fragmento que ha compartido en su cuenta de Instagram.

"Este vídeo me da mucha nostalgia, era en mis momentos de estar aprendiéndome/ensayando la canción 'Cuando Será', al piano. No es un vídeo perfecto, pero me transporta a justo antes del momento tan bonito que viví esos meses rodando la peli, empezar un proyecto completamente nuevo rodeada de compañeros increíbles, que me ayudaron muchísimo con todo", cuenta la cantante.

"'Cuando Será' es la canción de la película, la hice con Tommy Torres y con Sebas. Ellos de hecho empezaron la idea y yo me sume más tarde. Gracias por haber dejado que forme parte de esta película tan importante para mí 🙏🏼💘", añadía, agradecida al colombiano y el productor Tommy Torres.

"Siempre existió para que la cantases tú, Aitana"

Entre los comentarios de la publicación se encuentra uno de Sebastián Yatra, que se muestra orgullo de la artista por su talento y capacidad de creación.

Además de escribirle un tierno "tan orgulloso de ti", el cantante de Tacones Rojos ha dedicado un storie a Aitana en su cuenta personal de Instagram con un romántico mensaje.

"Escribimos esta canción hace seis años casi, y hoy por fin salió. Cambió un poco la letra, pero la emoción nada, y siempre existió para que la cantases tu, Aitana", ha escrito.

Un intercambio de mensajes que llega solo unos días después de que saliesen a la luz unas imágenes que confirmarían su reconciliación como pareja. Pasearon cogidos de la mano y ajenos a miradas por el centro de Madrid el pasado domingo.

