Sophie Turner y Joe Jonas dan la bienvenida a su segundo hijo en común

Después de una relación de más de seis años y de su primera hija en común, Willa, que ya tiene dos años, Sophie Turner y Joe Jonas se han convertido en padres de su segundo hijo.

El representante de la pareja ha sido el encargado de dar la noticia a través de la página Page Six. A pesar de que los actores son muy discretos a la hora de hablar de su vida privada y de que no han dado ninguna declaración por el momento, sí se puede confirmar que se trata de otra niña.

Ni Sophie Turner ni Joe Jonas han hablado públicamente sobre este segundo embarazo ni sobre el parto. No obstante, las alarmas comenzaron a sonar después de que circulase en redes sociales una fotografía donde la actriz parecía tener una incipiente tripa premamá.

A pesar de que los medios tardaron en confirmar la noticia, todos salimos de dudas durante la alfombra roja de la Gala Met cuando la pareja posó dejando ver que su tripa de embarazada era más que evidente.

En mayo de 2022, la intérprete de Dark Phoenix confirmó en una entrevista con la edición británica de Elle que la pareja estaba esperando de nuevo un hijo juntos: "De eso se trata la vida para mí: criar a la próxima generación", dijo la actriz, de 26 años, al medio. "Estamos muy emocionados de expandir la familia. Es la mejor bendición de todas", añadió.

Por su parte, el cantante de See No More confirmó estar muy emocionado por el embarazo de su mujer, aunque "menos nervioso" que con el parto de su primera hija. Además, el artista, que recientemente se mudó a Miami con Turner, confesó que ser padre es una experiencia "increíble": "Me ayuda a aprender más sobre mí mismo. Es un momento muy emocionante y tengo muchas ganas de ver el futuro en todas las cosas".

Cabe destacar que antes que padre, Joe Jonas ha sido tío. En la última década, Joe, de 32 años, ha visto al hermano mayor Kevin, de 34, dar la bienvenida a dos hijas , Alena, de 8, y Valentina, de 5, y ser un padre presente mientras hace malabarismos con las demandas de la industria.

Sophie Turner y Joe Jonas: su historia de amor

Desde que coincidieron en el rodaje de la famosísima serie Juego de Tronos, Sophie Turner y Joe Jonas empezaron una historia de amor de más de seis años de duración. En el año 2019, concretamente en el mes de mayo, los actores celebraron una improvisada boda en Las Vegas.

No obstante, se quedaron con las ganas de hacer una buena celebración rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, por lo que celebraron un bodorrio por todo lo alto en julio de ese mismo año.

Este segundo "Sí, quiero" llegó en el castillo del sur de París.

Ahora, la pareja ha formado una familia de cuatro con el nacimiento de su nueva hija. No obstante, por el momento habrá que esperar a que los propios protagonistas desvelen mas detalles del embarazo, del bebé que acaba de nacer y de esta nueva etapa que comienzan juntos.

Y quien también empieza una nueva etapa es Willa, su hija mayor, que ahora deberá acostumbrarse a compartir con su hermana pequeña el amor y la atención de papá y mamá.