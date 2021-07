Soraya Arnelas no se vacunará contra el coronavirus y este es el motivo

Te interesa La enfermedad crónica que podría haber impedido que Soraya Arnelas se quedase embarazada

Soraya Arnelas está embarazada y le quedan tres meses y medio para conocer a Olivia, su segunda hija. Hace poco contaba en sus redes sociales que el estrés crónico que padece le dificultó mucho las cosas a la hora de quedarse embarazada, pero por suerte todo a salido a pedir de boca.

Sin embargo, la artista ha mostrado su preocupación por los efectos secundarios de la vacuna del coronavirus y, de momento, asegura que no se la va a poner. Esperará a que nazca la pequeña para pedir su cita en la Seguridad Social.

"He decidido no ponérmela embarazada. Lo he pensado, he leído, me he informado y he tomado mis decisiones. Me quedan tres meses y medio para tener a Olivia, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo. Aunque digan que es seguro", escribe la artista en un post de Instagram.

La artista ha recalcado que lleva meses teniendo cuidado para proteger a su bebé y a su entorno. Pasó el coronavirus "hace un tiempo" y ahora que está embarazada quiere esperar los casi cuatro meses que quedan para que nazca Olivia antes de ponerse la vacuna.

"No me quiero imaginar con fiebre o si me hace reacción la vacuna", señala Arnelas, que promete "no bajar la guardia". La cantante sale de cuentas el próximo 10 de noviembre y será un día después, el 11, el día que pida la cita para ponerse la vacuna. De momento, prefiere esperar.

Qué dicen los ginecólogos de la vacuna en embarazadas

En base a los datos disponibles -que no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo- y las recomendaciones de otros países, desde el Ministerio de Sanidad y el Gobierno se propone vacunar a las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia con vacunas de ARNm cuando les corresponda, según el grupo de priorización al que pertenezcan y en cualquier momento del embarazo.

Las vacunas que tienen dosis de ARNm son las distribuidas por Moderna y Pfizer. De este modo, las mujeres embarazas no tendría por qué sufrir ningún efecto secundario especial después de recibir la vacuna.

Por otro lado, desde la sociedad española de ginecología y obstetricia (SEGO), consideran razonable esperar a la semana 20 de gestación, una vez superado el período de mayor riesgo teórico para el feto y antes del mayor riesgo de la infección natural por SARS-CoV-2.