Soraya sorprende con un radical (y fresquito) cambio de look: "Hacía muchísimo calor y he vuelto al rapado"

Si hay alguna artista a la que no le de ningún miedo cambiar de look y cada temporada nos sorprenda con algo distinto, esa es Soraya Arnelas.

Su estilo predilecto es el corte estilo 'pixie', probablemente el que más le hemos visto. Su pelo rubio se ha convertido casi en una seña de identidad, pero lo cierto es que la cantante cambia más que un camaleón y se ha atrevido prácticamente con todo: con melena larga, de morena, con un corte bob... ¡Y hasta rapada!

De hecho, el 'rapado' es uno de sus looks favoritos, y lo sabemos gracias a la cantidad de veces que lo ha lucido, la última durante esta cuarentena. Soraya no tiene ningún miedo a los cambios y ahora que es verano, ¿qué mejor manera de estar fresquita y cómoda que despreocupándose del pelo?

La cantante compartía hace muy poco su nuevo corte con sus seguidores en redes: "Ya veis, hacía muchísimo calor en Extremadura y he vuelto al rapado. Teniendo al peluquero en casa... Mi primo Antonio me ha rapado al cero, todo esto de aquí, todo esto de abajo", decía en un vídeo en el que enseña el resultado.

Pocas horas después y ante la cantidad de comentarios piropeándola, la cantante volvía a publicar en su Instagram, es vez una foto en la que agradece los mensajes por este nuevo cambio y anima a las mujeres que hayan pensado en cortárselo a que no duden en hacerlo. "Muchas gracias a todos por vuestros mensajes del corte de pelo! Estoy muy contenta la verdad y muy fresquita! Aunque algunas de vosotras y digo “ algunas” porque las mujeres suelen llevar ,no siempre ,melena.. no os podeis imaginar lo bien que sienta un corte así.. No solo por la comodidad ,sino por cómo resaltan los rasgos !!

Intentadlo las que os los estéis pensando ! Que el pelo crece... Os dejo esta fotito de estos días en mi tierra! Besitos para todos !!!".

UN FAN DE LAS PELUCAS

La cantante ha confesado en varias ocasiones su fanatismo por las pelucas, que utiliza incluso en su intimidad en pareja. "Me parece muy divertido, me encanta jugar con el pelo, tengo millones de pelucas", le contaba a Coco Pretel hace unos meses en su entrevista en Malas Influencias.

En sus redes sociales se puede comprobar que a la cantante le encanta verse en diferentes roles.

