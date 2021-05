Te sorprenderá la edad que tenía Mario Casas la primera vez que fue a un concierto

Mario Casas fue tardío en la música en directo . Lo ha contado en una reciente entrevista, en la que ha revelado que no se siente cómodo en espacios públicos con mucha gente. Cuando acudió a su primer concierto ya había grabado algunos de sus éxitos como Tres metros sobre el cielo , Grupo 7 o Palmeras en la nieve.

¿Qué edad tenias cuando fuiste a tu primer concierto? Probablemente el primero te pilló siendo adolescente, cuando estabas en el instituto. Nada que ver con la experiencia de Mario Casas.

El actor ganador del Goya por No matarás dice que le encanta la música pero que tiene cierta agorafobia y por eso le costó ir por primera vez a un evento público de estas características. Eso sí, cuando lo hizo por primera vez, lo hizo a lo grande.

"Tengo como agorafobia, creo, no está diagnosticada del todo, pero creo que sí un poco. Nunca he ido a conciertos. La primera vez fui a un Mad Cool y fue un descubrimiento. Luego ya he ido a más, a ver a Rosalía, al Primavera Sound, a James Blake, a J Balvin.. Pero hasta los veintipico fui incapaz", dijo en una entrevista con Netflix.

Si su primer concierto fue un Mad Cool, y el primer Mad Cool se celebró en julio de 2016, Mario Casas tenía 30 años recién cumplidos en su primera vez.

El actor nació el 12 de junio de 1986, así que ya había soplado velas. Cuando llegó su debut musical, Casas había rodado algunos de sus grandes éxitos como Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, Grupo 7 o Palmeras en la nieve.