Taylor Swift comenta con Sabrina Carpenter la letra de la sesión 53 de Shakira

La actuación de Shakira en los Premios MTV VMAs el pasado 12 de septiembre se convirtió en historia incluso antes de terminar. Icónico en sí mismo, reuniendo algunos de los mayores éxitos de la carrera de la colombiana, el espectáculo también atrajo un buen puñado de reacciones que han protagonizado parte de la atención en internet, entre las que destacan, sobre todo, las de Taylor Swift, que no paró de regalar momentazos durante toda la gala.

La cantante estadounidense, cuyo fenómeno musical está a altura de Madonna y Michael Jackson —según The New York Times—, se ha viralizado por sus vídeos dándolo todo mientras sonaba Hips Don't Lie durante el memorable medley de Shakira. Pero sus caras y sus reacciones estuvieron presentes toda la actuación, y también toda la gala.

Uno de los momentos más icónicos de Swift llegó con la última canción de la actuación, la sesión 53, una tiradera a Gerard Piqué que la colombiana comparte con el productor argentino Bizarrap. En la interpretación, Shakira se alza entre el público para culminar con un final emocionante sobre una plataforma en alto mientras el público corea el éxito que ha roto innumerables récords desde su lanzamiento.

Swift disfrutó de los últimos instantes de la actuación con la también cantante Sabrina Carpenter, amiga y telonera de The Eras Tour en su paso por Latinoamérica. Instantes después, las cámaras captaron a la intérprete de Shake It Off comentando con Carpenter la letra de la sesión 53,plagada de referencias a la expareja de Shakira y padre de sus dos hijos, el exfutbolista catalán Gerard Piqué y también a su actual novia, Clara Chía.

En el vídeo viralizado en redes sociales, se puede leer en los labios de Taylor cómo dice: "She's 22... ", mientras hace el gesto con las manos y levanta dos dedos, queriendo explicar los versos en los que la colombiana dice:

No sé ni qué es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

El número 22 tiene un especial simbolismo en este sentido. Tanto Shakira como Gerard Piqué nacieron un 2 de febrero, pero eso no es todo. El futbolista dedicaba los goles a la cantante con un gesto que dibujaba un 2 con las manos, el mismo que Shakira hace en el videoclip de Te Felicito.

La frase 'yo valgo por dos de 22' esconde otro valioso significado. Cuando Piqué empezó a salir con Clara Chía ella tenía 22 años y Shakira justo el doble, 44.